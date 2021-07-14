تعاونية الاتحاد: تخفيضات على 1500 سلعة بخصومات تصل إلى 65%

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت تعاونية الاتحاد، أمس، عن إطلاق حملة تخفيضات على أكثر من 1500 سلعة غذائية وغير غذائية واستهلاكية أساسية، بنسبة خصومات تصل إلى 65%، مشيرة إلى أنها خصصت نحو خمسة ملايين درهم لحملة عيد الأضحى.

وأوضحت التعاونية في بيان، أن الحملة تبدأ في 15 يوليو الجاري وستستمر حتى 28 من الشهر ذاته لمدة 14 يوماً، مبينة أن التخفيضات تشمل الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت، وغيرها من المنتجات الأخرى.

وأكد مدير قطاع الشؤون التجارية في التعاونية، مجر الدين خان، أن التعاونية تسعى باستمرار إلى إطلاق حملات التخفيضات والخصومات بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على مدار العام وفق خطة تسويقية تسعد المستهلكين وتلبي احتياجاتهم.

وقال إن التعاونية تحرص على تقديم أسعار تنافسية لجميع السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل المستهلكين بأسعار مخفضة، وذلك بهدف توفير العديد من الخيارات الشرائية من المنتجات للمستهلكين، وتعزيزاً لرؤيتها الرئيسة من إنشاء وافتتاح فروع جديدة للتعاونية التي ترمي إلى الإسهام في تخفيف العبء على المواطنين والمقيمين بالدولة.

وأضاف خان أن التعاونية أتاحت خيارات الطلب لجميع عروض التعاونية عبر المتجر الإلكتروني الذكي للتعاونية ضمن سياستها لإسعاد المستهلكين، إذ يحتوي المتجر الإلكتروني على خدمات ومزايا فريدة تعمل على تحسين تجربة المتسوقين. ولفت إلى أن التعاونية تتيح خدمات التوصيل السريع والاستلام من فروع التعاونية ومشتريات الجملة وعروضها، وغيرها من المميزات التي تسهل عملية التسوق الإلكتروني.

• حملة التخفيضات تبدأ في 15 يوليو وتستمر 14 يوماً.

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