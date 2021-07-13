"هانيويل" تستعرض مزايا الحوسبة الكمية ضمن جناح الولايات المتحدة في "إكسبو 2020"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سلطت شركة هانيويل العالمية العاملة في قطاع التكنولوجيا الضوء على مزايا الحوسبة الكمية أمام الملايين من زوار جناح الولايات المتحدة الأمريكية ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي الذي ينطلق في أكتوبر من العام الجاري.

وسيكون عرض هانيويل من أبرز أنشطة الجناح الأمريكي الرئيسية في المعرض والذي سيتناول مستقبل التطورات التكنولوجية للولايات المتحدة خلال القرن الحالي وما بعده حيث ان شركة هانيويل هي الراعي الرسمي للجناح الأمريكي الذي تتولى تنظيمه وزارة الخارجية الأمريكية مُمثلة بقنصليتها العامة بدبي.

وقال فيليب فرين القنصل العام القائم بأعمال المفوض العام لجناح الولايات المتحدة الأمريكية لدى إكسبو 2020 دبي: "لطالما أسهم سعي الولايات المتحدة الأمريكية لتمكين الإبداع والابتكار والفرص في تعزيز مسيرتها نحو الازدهار. .. وسيستعرض الجناح الأمريكي في إكسبو 2020 بعضا من أضخم الاختراعات في التاريخ الأمريكي وأكثرها طموحا ونحن مسرورون للغاية لعقد شراكة مع هانيويل وإدراج ابتكاراتها المتفردة في مجال الحوسبة الكمية كجزء من أنشطة الجناح.

وتستعرض هانيويل إمكاناتها في مجال الحوسبة الكمية خلال فعاليات المعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط لتتيح فرصة الاطلاع على المزايا الكبيرة لهذه التقنيات والتي تزخر بالقدرات الكفيلة بحل أضخم التحديات التي تواجه البشرية كالقدرة على اكتشاف الأدوية الجديدة وتطوير العلاجات المبتكرة لمختلف الحالات الطبية".

من جانبه، قال نورم جيلسدورف نائب الرئيس لشؤون المناطق العالمية عالية النمو لدى هانيويل: "يسرّنا المشاركة في هذه الفعالية البارزة لتسليط الضوء على آخر ابتكاراتنا في مجال الحوسبة الكمية والذي يُشكل قفزة تقنية نوعية وكفيلة بإيجاد الكثير من الحلول لهذه التحديات ورسم ملامح مستقبلنا لعقود مقبلة كما تؤكد على دورنا الكبير في توفير العديد من الابتكارات التي كان لها أثركبير على العالم لأكثر من قرن كامل من الزمن انطلاقا من أول منظم لأفران التسخين والذي شكل نواة أجهزة تنظيم الحرارة الحديثة في عام 1885 ومرورا بأول طيار آلي للطائرات ووصولاً إلى ابتكار الباركود المستخدم في مختلف المنتجات حول العالم ومع ذلك لا تزال المجتمعات تُواجه العديد من التحديات المعقدة بدءا من الاكتشافات الطبية الضرورية للحفاظ على سلامتنا ووصولاً إلى الاستدامة طويلة الأمد للكوكب الذي نعيش عليه".

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