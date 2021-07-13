تعاونية الاتحاد تطلق حملة تخفيضات على 1500 سلعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت تعاونية الاتحاد اليوم، تخصيص نحو خمسة ملايين درهم لحملة عيد الأضحى، موضحة أن حملة التخفيضات تبدأ في 15 يوليو الجاري وستستمر حتى 28 من الشهر ذاته لمدة 14 يوما، بنسبة خصم تصل إلى 65 % على أكثر من 1500 سلعة غذائية وغير غذائية واستهلاكية أساسية.

وأفادت التعاونية في بيان، بأن التخفيضات تشمل الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى.

وأكد مدير قطاع الشؤون التجارة في التعاونية، مجر الدين خان، أن التعاونية تسعى باستمرار إلى إطلاق حملات التخفيضات والخصومات بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على مدار العام وفق خطة تسويقية تسعد المستهلكين وتلبي احتياجاتهم.

وقال إن التعاونية تحرص على تقديم أسعار تنافسية لجميع السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل المستهلكين بأسعار مخفضة، وذلك بهدف توفير العديد من الخيارات الشرائية من المنتجات للمستهلكين، وتعزيزاً لرؤيتها الرئيسية من إنشاء وافتتاح فروع جديدة للتعاونية التي ترمي إلى الإسهام في تخفيف العبء على المواطنين والمقيمين بالدولة.

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