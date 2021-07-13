«أبوظبي الأول» يكشف عن منصة متكاملة للمؤسسات الاستثمارية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن كل من بنك أبوظبي الأول وشركة «ستيت ستريت»، عن عقد شراكة استراتيجية جديدة، لإنشاء أول منصة متكاملة للمؤسسات الاستثمارية، ما يوفر لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة توسيع نطاق استثماراتها إلى أكثر من 100 سوق حول العالم، إضافة إلى الاستفادة من مجموعة استثنائية من المنتجات المصممة لخدمة الأصول المدرجة أو غير المدرجة، والحصول على شبكة من الخبراء والبنى التحتية على امتداد أهم أسواق المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات والسعودية والكويت وعمان والبحرين ومصر.

وأفاد البنك، في بيان أمس، بأن العملاء سيتمكنون من الوصول الى خدمات «ستيت ستريت»، إضافة إلى حلولها المتكاملة لتحليل وإدارة البيانات التي تتكامل بدورها مع منتجات وخدمات الأوراق المالية الإقليمية التي يقدمها البنك.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «مما لا شك فيه أن المؤسسات الاستثمارية تحتاج دائماً إلى أدوات وحلول متطورة تعزز استثماراتها».

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