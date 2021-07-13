«راية» تستحوذ على 85% من «غلف سي إكس»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أعلنت شركة «راية لخدمات مراكز الاتصالات»، إحدى شركات مجموعة «راية القابضة للاستثمارات المالية»، استحواذها على حصة بنسبة 85% من أسهم شركة «غلف سي إكس»، العاملة في السوقين الإماراتية والخليجية، بصفقة استحواذ قيمتها 12.2 مليون دولار (نحو 44.7 مليون درهم).

وقال رئيس مجلس إدارة «راية القابضة»، مدحت خليل، خلال لقاء صحافي، أمس، للإعلان عن تفاصيل الاستحواذ، إن الصفقة الجديدة ستدعم خطط توسع «راية لخدمات مراكز الاتصالات» محلياً وإقليمياً، موضحاً أن «غلف سي إكس» تضم 800 موظف متخصص بتقديم خدمات التعهيد، 90% منهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «راية لخدمات مراكز الاتصالات»، أحمد رفقي، إن صفقة الاستحواذ سترفع الحصص السوقية للشركة في منطقة الخليج العربي بمعدلات كبيرة، لافتاً إلى أن الصفقة تمت خلال تداعيات الجائحة، والتي رفعت بدورها من خدمات قطاع الخدمات الرقمية.

من جهته، قال المدير العام لشركة «راية» في الإمارات، حسام فؤاد لطفي، إن اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي»، سيزيد الطلب على خدمات الحلول الرقمية، حيث تشير دراسات سوقية حديثة إلى أنه خلال فترة انعقاد المعرض، سينمو الطلب على خدمات منصات السياحة والطيران والخدمات الغذائية بنسب تراوح بين 27 و32%.

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