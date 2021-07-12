اتصالات" تضم سيارات "تسلا" موديل 3 إلى أسطولها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلنت "اتصالات"، اليوم عن بدء استخدامها سيارات "تسلا" موديل 3 في أسطول المركبات التابع للشركة، كجزء من مبادرة شاملة تهدف للمساهمة بالوصول إلى نموذج بيئي آمن وصحي ومستدام.

وتستخدم "اتصالات" سيارات "تسلا" التي تحمل شعار "معاً نمضي نحو غد أفضل" في توصيل طلبات الشراء للأجهزة والملحقات التي تتم عبر الموقع الإلكتروني إلى منازل العملاء لإثراء تجاربهم أثناء مساهمتهما في الحفاظ على البيئة.

وقال عبيد حسين بوكشة، الرئيس التنفيذي لشؤون التحول في "مجموعة اتصالات": "تحرص (اتصالات) على تبني مناهج العمل المستدامة وهو ما يتضح في رؤيتنا في الاستدامة (معاً نحو مستقبلٍ مستدام). وتشكل إضافة سيارات تسلا إلى أسطول الشركة خطوة محورية تدعم التحول نحو الطاقة المستدامة، لتواصل (اتصالات) اتباع النماذج المبتكرة ومبادرات التحول الرقمي بما يتماشى مع استراتيجية الشركة (قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات). كما تعكس هذه المبادرة الخضراء التزامنا المستمر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية أثناء تعزيز الأساليب المستدامة في مختلف أعمالنا".

وتُعد "تسلا" موديل 3 المركبة الكهربائية الأولى من نوعها التي تستخدمها "اتصالات"، حيث يتصف هذا الطراز بأنه أول مركبات الجيل الثالث من "تسلا" وهي سيارة ركاب كهربائية متوسطة الحجم بأربعة أبواب متوفرة بخيار الدفع الرباعي ثنائي المحرك، وإطارات قياس 20 إنش، ومكابح عالية الأداء، ونظام تعليق منخفض للتحكم الكامل في جميع الظروف.

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