شراكة بين "إيميكول" الإماراتية و"سيمنس" في مجال الأبحاث والتطوير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات ديستريكت كولينج (إيميكول)، الشركة المتخصصة في خدمات تبريد المناطق على مستوى المنطقة والمملوكة بالكامل من قبل شركة دبي للاستثمار، وشركة "سيمنس" المتخصصة في المجالات التكنولوجية، عن شراكة تهدف إلى تنفيذ حزمة من المبادرات التي تدعم إجراءات وحلول توفير الطاقة، وتسعى نحو تعزيز الاستدامة وفوائدها الاقتصادية والبيئية في مختلف منشآت "إيميكول".

وتهدف الحلول والابتكارات المرتقبة إلى تعزيز الاستدامة والتحوّل الرقمي، من خلال مراجعات لاستهلاك الطاقة في منشآت "إيميكول" لتحديد الإمكانات المتاحة لتحسين معدلات استهلاك الطاقة، ورصد التحسّن في كل منشأة.

وبالاستناد على خبرة "سيمنس"، ستعمل "إيميكول" على تحقيق أهداف الاستدامة في ستة مجالات رئيسة، وهي الابتكار والتكنولوجيا، والعمليات المسؤولة والخدمات الموثوقة، والتدريب، وتعزيز التحول الرقمي، والمسؤولية الاجتماعية. ومن أبرز فوائد هذه الشراكة إمكانية رفع كفاءة استهلاك الطاقة بالحلول التكنولوجية، ما يؤدي إلى فوائد توعوية وبيئية واقتصادية للمجتمع بالمجمل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيميكول"، الدكتور أديب مبدر: "نسعى من هذه الشراكة مع (سيمنس) إلى تطوير وتحسين جوانب الاستدامة والتحول الرقمي في شركاتنا، عبر توظيف أنظمة (سيمنس) المختصة بتوفير الطاقة، التي ستساعدنا على تحقيق التكامل والاتصال بين مختلف المنتجات والمنشآت والأنظمة والآلات، بالإضافة إلى توفير بيانات قيّمة سيتم جمعها وتحليلها. كل ذلك سيسهم في رفع كفاءتنا وأداءنا. نحن ملتزمون بتوريد الطاقة بأسلوب مستدام، وحماية البيئة من خلال الحفاظ على الطاقة والموراد المختلفة".

وتأتي شراكة "إيميكول" و"سيمنس" استمراراً للعلاقة الإيجابية بين الطرفين، وستضمن دعم وصيانة مختلف الخدمات والحلول المدمجة في منشآت تبريد المناطق.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع البنية التحتية الذكية في شركة "سيمنس" الشرق الأوسط، فرانكو أتاسي: "عندما نجمع بين التقنيات المبتكرة والشركات ذات الرؤية الواضحة، سنحصل بالتأكيد على نتائج إيجابية تشمل كافة عملاء (إيميكول). نحن متحمسون للعمل معاً على تحقيق كفاءة واستدامة أكبر في مجال الطاقة بالاعتماد على التحوّل الرقمي، وتحسين العمليات، والبرامج المتطورة. ويسعدنا أن نواصل مساعدة (إيميكول) على التطور والنمو من خلال تبني أحدث التقنيات المتوفرة".

وأضاف: "تجمع هذه الشراكة بين قطاعين شاسعين لديهما رؤية مشتركة لتحقيق أعلى قدر ممكن من الكفاءة والاستدامة في الطاقة، عبر التحول الرقمي وتحسين العمليات والبرامج المتطورة. سنتوصل عبر هذه الشراكة إلى أساليب أكثر استدامة، لنحافظ على سعادة عملائنا. ويسعدنا الآن أن نواصل مساعدة "إيميكول" على التطور والنمو من خلال أحدث الترقيات التي قمنا بتوفيرها".

وتعد مبادئ الاستدامة على رأس أولويات شركة "إيميكول"، حيث أن الشركة تضع تركيزها المتزايد على مبادرات الاستدامة كما أنها تواصل اتخاذ عدد من الخطوات الكفيلة بتحقيق أسس الاستدامة.

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