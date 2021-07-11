مؤشر الإيجارات في «دبي الجنوب».. الأسعار تبدأ من 20 ألف درهم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، بأنه مع قرب موعد تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، تبرز مدينة دبي الجنوب، كواحدة من أقرب النقاط السكنية القريبة من المعرض، وتتميز المدينة بانخفاض متوسط الإيجارات فيها بالمقارنة ببقية مناطق دبي وهو ما يعطيها ميزة إضافية.

وتجمع الشقق في دبي الجنوب بين الفخامة والسعر المعقول، إذ تضم معظم المباني صالات رياضية مجهزة بالكامل ومناطق لعب مخصصة للأطفال.

وأشار التقرير إلى أن متوسط الأسعار في «المدينة» يبدأ من 20 ألف درهم سنوياً، وهو ما يتم دفعه كإيجار لشقة استوديو في المنطقة سنوياً، أما بالنسبة لشقق غرفة وصالة، فيبلغ متوسط الإيجار لها 27 ألف درهم، وشقق غرفتين وصالة 42 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة 58 ألف درهم.

ولفت التقرير إلى أن المدينة تضم مجموعة واسعة من الفلل المكونة من غرفتين وثلاث وأربع غرف، والتي تناسب العائلات الصغيرة بمتوسطات إيجارية سنوية جيدة، وتشتمل معظمها على حديقة ومسبح خاص، فيبلغ متوسط إيجار فيلا مكونة من غرفتين في دبي الجنوب ما قيمته 47 ألف درهم سنوياً، أما الفلل المكونة من ثلاث غرف للإيجار، فيبلغ متوسط إيجارها السنوي 68 ألف درهم، والفلل أربع غرف بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 114 ألف درهم. ولفت التقرير إلى أن منطقة دبي الجنوب تعتبر مدينة مصممة بشكل متكامل لتحقيق سعادة الأفراد، وتحتضن دبي الجنوب، مطار آل مكتوم الدولي، وهو واحد من أكبر مطارات العالم، وتم التركيز خلال عمليات إنشائها على روعة التصاميم ورفاهية السكان والزوار، كما تحتضن المنطقة مجموعة من المعالم البارزة والأحداث المهمة على المستوى المحلي والعالمي.

وتنقسم دبي الجنوب إلى ثماني مناطق كبرى، منها المنطقة السكنية والمنطقة التجارية وغيرهما، إلى جانب منطقة المعارض التي ستكون موقع معرض «إكسبو 2020»، مما يزيد من أهمية المنطقة. وتتكون المدينة السكنية من منطقتين رئيستين؛ الأولى هي القرى التي تتكون من الفلل والتاون هاوس والشقق والمرافق السكنية الأخرى، والثانية هي «النبض»، وهي منطقة تشتمل على وحدات تاون هاوس وشقق وفنادق ومركز تجاري وبوليفارد، وتمتاز العقارات بأسعار معقولة.

وأوضح التقرير أن منطقة دبي الجنوب تتمتع بإمكانات نمو هائلة، وستستقطب مئات الأعمال والمشروعات المستقبلية، وتضم نظاماً بيئياً متكاملاً يتناسب مع المناطق التجارية والسكنية، وتم تأسيسها كمنطقة حرة، مملوءة بالخدمات والمرافق التي تجعلها منطقة حيوية تزدهر بالأعمال. وأشار إلى أن من المزايا أيضاً في دبي الجنوب، سهولة الوصول إلى العديد من المناطق الرئيسة في دبي بشكل مباشر، فهي تقع بين مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، أي على مقربة من شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد، مما يعني أنها تتميز بموقع استراتيجي مميز في الإمارة.

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