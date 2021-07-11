159 شركة محلية تفوز بـ 152 مناقصة حكومية بقيمة 4.7 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حازت 159 شركة محلية في إمارة أبوظبي، حاصلة على شهادة القيمة المحلية ICV ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، 152 مناقصة قدمتها 17 جهة حكومية محلية خلال العام 2020، بإجمالي بلغت قيمته نحو 4.6 مليارات درهم.

جاء ذلك في تقرير مؤشرات أداء برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي للعام 2020، الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وذلك في إطار مبادرات التحفيز التي أصدرتها الدائرة لدعم القطاع الخاص ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية ICV، بلغ 3238 شركة حتى نهاية عام 2020، حيث تم تطبيق برنامج «أبوظبي للمحتوى المحلي» على 1517 مناقصة حكومية بلغ إجمالي قيمتها 24 مليار درهم.

وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بأنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات الحكومية لتطبيق البرنامج في مناقصاتها خلال العام الجاري 2021، الأمر الذي يعكس حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز برنامج المحتوى المحلي، وتنفيذ برامجه التشغيلية خلال العام الجاري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، أهمية الدور الذي يلعبه برنامج «أبوظبي للمحتوى المحلي» في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتنمية رأس المال البشري، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ضمن القطاع الخاص، مشيراً إلى أن نتائج مؤشرات البرنامج الإيجابية تعكس بشكل واضح تنمية مهارات القوى العاملة المحلية، ودفع عجلة الاقتصاد المعرفي في الإمارة، بالاعتماد على الشركات التي تتبنى التكنولوجيا والابتكار.

وقال البلوشي: «بفضل التعاون والتنسيق المتكامل مع عدد من شركاء الدائرة الاستراتيجيين في أبوظبي، استطعنا تحقيق الأهداف التشغيلية الخاصة ببرنامج (أبوظبي للمحتوى المحلي)، والتي حددها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بقراره الصادر في شهر ابريل من العام الماضي بشأن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي».

وتتبع المناقصات التي تم إرساؤها على مجموعة الشركات الوطنية والمحلية المشتركة في برنامج «أبوظبي للمحتوى المحلي»، 17 جهة وهيئة حكومية في إمارة أبوظبي، شملت بلدية أبوظبي وبلدية الظفرة بإجمالي 42 مناقصة، ومساندة 23 مناقصة، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي 19 مناقصة، و12 مناقصة لكل من هيئة البيئة أبوظبي، والمؤسسة العامة لحديقة الحيوانات والأحياء المائية بالعين، إضافة إلى 20 مناقصة لكل من دائرة الطاقة أبوظبي، والإدارة العامة للجمارك أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، وغيرها من المناقصات الخاصة بمشتريات الجهات الحكومية على مستوى الإمارة.

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