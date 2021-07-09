زيادة الأثرياء في الدولة ينعش صناعة اليخوت

المصدر: مدحت السويفي - دبي

قالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، عبير الشعالي، إن انتعاش صناعة اليخوت في دولة الإمارات يأتي مدعوما بزيادة عدد الأثرياء في الدولة، الذين يعتبرون الفئة المستهدفة من هذه الصناعة.

وأضافت الشعالي لـ«الإمارات اليوم»، أن الإمارات تصدرت قائمة الدول الأكثر ثراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب الكثير من التقارير التي تصدرها مؤسسات دولية باعتبارها من أكبر الملاذات الاقتصادية الآمنة في المنطقة، وهو ما أسهم في انتعاش مبيعات اليخوت في الدولة.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل على تعزيز حضورها في إمارة دبي مع عودة النشاطات البحرية التي تقدمها المراسي، سعياً للاستفادة من مكانة الإمارة مركزا إقليميا لمجتمع اليخوت والقوارب.

وأوضحت الشعالي، أن حجم الطلب على يخوت الشركة من نوعية «نوماد» متعددة الاستعمال وذات مسافات الإبحار الطويلة والمصممة لتلبية أنماط الحياة التي يتطلع إليها البحارة وعشاق المغامرات البحرية، تضاعف خلال فترة الجائحة، مقارنة بالسنوات السابقة نظراً لما توفره من خصوصية للعائلات، إضافة إلى عنصري الأمن والأمان.

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