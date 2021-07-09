«أبوظبي للاستثمار» يطرح 12 مشروع مساطحة لتطوير أسواق مجتمعية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالشراكة مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن طرح 12 مشروعاً لتطوير أسواق مجتمعية، لتحسين البنية التحتية الحالية، والارتقاء بجودة حياة السكان في مختلف أنحاء الإمارة.

وذكر المكتب في بيان، أمس، أن الأسواق المجتمعية ستوفر مرافق خاصة للتسوق والتجزئة والرياضة والخدمات الأساسية المختلفة، مشيراً إلى أنه حتى الآن تمت ترسية ثلاثة عطاءات على مستثمرين من القطاع الخاص، لتطوير مشروع الأسواق المجتمعية، فيما سيتم استكمال طرح العطاءات المتبقية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى نهاية عام 2022.

وأوضح المكتب أن العطاءات التي تم ترسيتها، تهدف إلى تشييد الأسواق المجتمعية في مدينة خليفة، ومدينة شخبوط، ومدينة محمد بن زايد، لتوفير مرافق خاصة للتسوق والتجزئة والخدمات الأساسية.

ودعا كل من مكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، المهتمين من المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى المشاركة في المرحلة التالية من البرنامج لتطوير مشروع الأسواق المجتمعية في جزيرة ياس، والعامرة في العين، من خلال الحصول على طلب التأهيل.

وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الدكتور طارق بن هندي، إن «مشروعات المساطحة تلعب دوراً مهماً في إطار الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إنجاز وتسليم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة الرئيسة».

من جهته، قال وكيل دائرة البلديات والنقل، عبدالله الساهي: «نعمل ضمن مهامنا على تفعيل دور الاستثمار في الأراضي العامة، بهدف تطوير البنية التحتية، وتقديم المزيد من الخدمات المباشرة والأساسية لسكان إمارة أبوظبي في جميع المجالات».

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