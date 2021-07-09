«أدنوك» توقّع اتفاقية لاستكشاف فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء في الإمارات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن توقيع اتفاقية دراسة مشتركة مع ثلاث شركات يابانية، هي: «إنبكس كوربوريشن» (إنبكس)، و«جيرا»، والمؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن، لاستكشاف الإمكانات التجارية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في دولة الإمارات.

وأوضحت «أدنوك» في بيان، أمس، أن ذلك جاء في أعقاب اجتماع انعقد افتراضياً، بين وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كاجياما هيروشي، حيث تم استعراض الجهود المشتركة بين الإمارات واليابان، لتعزيز التعاون الصناعي والفرص الجديدة المتاحة لإبرام الشراكات في مجالات الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة وتغير المناخ.

وتعزز الاتفاقية دور «أدنوك» وريادتها في مجال الوقود منخفض الكربون، وخبرتها الواسعة في تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وتأتي عقب سلسلة من الاتفاقات الإطارية التي وقّعتها «أدنوك» مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وعدد من الشركات اليابانية الأخرى في وقت سابق من العام الجاري.

وقال الجابر إن «دولة الإمارات تمتلك علاقة استراتيجية راسخة وناجحة مع اليابان، تمتد لما يقرب من خمسة عقود، وتستمر هذه العلاقة بالنمو والتقدم بفضل دعم القيادة الرشيدة في الدولة، وحرصها على ترسيخ أواصر التعاون الاستراتيجي، وتعزيزه في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى الشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة».

وأضاف: «فيما يستمر تركيزنا على التعاون في إنتاج أنواع الوقود الجديدة منخفضة الكربون، والاستعداد للتعامل مع التحديات والفرص لمرحلة التحول في قطاع الطاقة، تحرص دولة الإمارات و(أدنوك) على تعزيز الشراكات القائمة واغتنام فرص النمو مع اليابان، بما يسهم في إنتاج المزيد من الطاقة بأقل قدر ممكن من الانبعاثات».

وتابع الجابر: «توفر لنا اتفاقية الدراسة المشتركة مع (إنبكس) و(جيرا) والمؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن، خريطة طريق لتعزيز إمكانية وصول منتجات أدنوك إلى الأسواق اليابانية، في الوقت الذي نسعى لتطوير مشروع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء في الرويس، لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مشروعات ومبادرات تطوير اقتصاد الهيدروجين».

من جانبه، قال هيروشي إن «وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وّقعت مع (أدنوك)، في يناير الماضي، اتفاقية للتعاون في مجال وقود الأمونيا وتقنيات إعادة تدوير الكربون، ومنذ ذلك الحين تم إحراز تقدم كبير في جميع المجالات ذات الصلة».

وأضاف: «نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية الجديدة، ونتطلع إلى أن تسهم في دعم الجهود الحثيثة، الرامية إلى تزويد الشركات اليابانية بالأمونيا الزرقاء المنتجة في أبوظبي».

منشأة عالمية

تعمل «أدنوك» على تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا الزرقاء، في منطقة صناعة المواد الكيميائية ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية في الرويس، التي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 1000 كيلو طن سنوياً.

ويتم تصنيع مادة الأمونيا الزرقاء من النيتروجين والهيدروجين «الأزرق» الناتج من الغاز الطبيعي، حيث يتم تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، مع احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لهذه العملية.

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