156.4 مليون دولار قيمة الصفقات المبرمة خلال "دبي ديرما 2021"

المصدر: الإمارات اليوم – دبي

بلغت قيمة الصفقات المبرمة خلال مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2021" الذي اختتم أعمالة في دبي اليوم 156.4 مليون دولار.

وجمع هذا الحدث العالمي السنوي - الذي استمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي وأقيم تحت شعار "صحة البشرة أولويتنا'' - أبرز الخبراء والأطباء المختصين بالأمراض الجلدية والعناية بالبشرة وكبار الجراحين من مختلف دول العالم تحت سقف واحد لاستكشاف أحدث التطورات التكنولوجية والعلاجات الطبية لمختلف أنواع الأمراض الجلدية.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني الرئيس التنفيذي لـ "دبي ديرما" رئيس "اندكس القابضة" "إن نجاح "دبي ديرما 2021" يعكس مكانة دولة الإمارات الريادية بإعتبارها المكان المثالي لتنظيم المؤتمرات والمعارض والاجتماعات ذات المستوى العالمي لافتا إلى النجاح الكبير الذي شهدته الدورة العشرين من هذا الحدث حيث تجاوز عدد الحضور العدد المتوقع وبلغ 27236 زائرا من 110 دول حول العالم معربا عن سعادته بإبرام صفقات تجارية بلغت قيمتها أكثر من 156.4 مليون دولار خلال أيام المعرض الثلاثة وهي زيادة تبلغ نسبتها 15 بالمائة مقارنة بالدورة السابقة ما يؤكد أن "دبي ديرما" لا يعتبر حدثا مخصصا للخبراء والأطباء والمحاضرين والمتخصصين فحسب ولكنه أيضا يمثل منصة مهمة للشركات والعلامات التجارية الدولية والإقليمية والمحلية للبحث عن فرص جديدة لتنمية الأعمال وبناء شراكات طويلة الأمد.

وأكد أن الفضل في هذا النجاح المبهر لـ "دبي ديرما 2021" يعود إلى الجاهزية الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات ومركز دبي التجاري العالمي في تنظيم الفعاليات ذات المستوى العالمي والدعم الكبير الذي حظي به هذا الحدث طوال السنين الماضية معبرا عن شكره لجميع المساهمين الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص ورؤساء جمعيات الأمراض الجلدية الرائدة في العالم والعارضين والمتحدثين على دعمهم القيم في إنجاح "دبي ديرما".

من جانبه نوه الدكتور حسن كلداري رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر "دبي ديرما" إلى زيادة الإقبال على إجراء العمليات التجميلية الجلدية خاصة في الفترة التي تلت فترة الإغلاق الذي كان مفروضا بسبب وباء "كورونا" خاصة المرتبطة منها بمنطقة تحت العين حيث كان المرضى يعيرون انتباها أكبر لخطوطهم الدقيقة والتجويف أسفل العينين والهالات السوداء والتي تتفاقم بسبب الإجهاد أو التغيرات في أنماط النوم.

وفي تعليقه على علاقة تطعيم "كوفيد-"19 بـ "الفيلر" التجميلي قال الدكتور كلداري إن تأثير تطعيم "كوفيد-19" على الوجه نادر للغاية وغير شائع أبدا ولا ينبغي أن يكون القلق من انتفاخ المناطق المحقونة بـ "الـفيلر" التجميلي سببا لرفض أخذ التطعيم ..موضحا أن التأثير الذي من المحتمل أن يسببه اللقاح على المناطق المحقونة بـ "الفيلر" هو ظهور انتفاخ طفيف في المنطقة ولا ينبغي أن يسبب أي قلق لأنه يعتبر استجابة طبيعية حيث تعزز اللقاحات استجابة المناعة الطبيعية للجسم.

وتناولت جلسات اليوم الأخير لمؤتمر "دبي ديرما 2021" العديد من المواضيع الرئيسية مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الأمراض الجلدية وحقن "الفيلر" والخلافات في معالجة الشعر بالليزر وعلاج الآفات المصطبغة بالليزر وغيرها الكثير من المواضيع ذات العلاقة.

وينظم مؤتمر ومعرض "دبي ديرما" سنويا من قبل مؤسسة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض - العضو في "اندكس القابضة" بالتعاون مع الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل.

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