«أرنا كابيتال» تصبح عضو مقاصة لـ «دبي للذهب والسلع» في أبوظبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصبحت شركة «أرنا كابيتال المحدودة»، وهي شركة وساطة متعددة الأصول خاضعة للتنظيم، ومقرها سوق أبوظبي العالمي، عضو مقاصة عاماً لبورصة دبي للذهب والسلع.

وأفادت البورصة، في بيان، بأن «أرنا» ستتمكن كأول عضو مقاصة عام في سوق أبوظبي العالمي، من تزويد عملائها بخدمات التداول والمقاصة للمنتجات التي توفرها «دبي للذهب والسلع»، إلى جانب تقديم خدمات المقاصة لأعضاء التداول الآخرين في البورصة.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن «هذه الخطوة تأتي في وقت مهم بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع، حيث نواصل العمل على تعزيز الوصول إلى خدماتنا في مختلف أرجاء المنطقة».

وأضاف: «بفضل هذا الإنجاز المهم، سيتمكن عملاء (أرنا كابيتال) من الوصول إلى منتجاتنا وخدماتنا بشكل مباشر، وهو ما يشكل جزءاً من جهودنا الأشمل الهادفة لتوسيع حضورنا في دولة الإمارات والمنطقة عموماً».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرنا»، ديما ندفتسكي: «فخورون بأن نكون أول وسيط مقاصة عام لبورصة دبي للذهب والسلع في سوق أبوظبي العالمي، لنقدم خدماتها للعملاء من سوق أبوظبي العالمي». وأضاف: «نتطلع إلى إضافة خبرتنا الواسعة في الأسواق العالمية لنكمّل جهود بورصة دبي للذهب والسلع في تطوير خدمات جديدة ومهمة، حيث يتيح لنا هذا الخيار تحسين عروض المنتجات المقدمة لعملائنا، وترسيخ مكانة (أرنا) في السوق، وكذلك التأكيد على التزامنا بتطوير الأسواق المالية في دولة الإمارات».

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