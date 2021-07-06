تكريم «إيميرتس فيرست» لدعم المبادرات التنموية والمجتمعية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

كرّم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، شركة «إيميرتس فيرست»، للإسهام والتعاون في دعم مبادرات القطاع في المجالات التنموية والمجتمعية.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من اقتصادية دبي على توثيق العلاقات مع الشركاء من القطاع الخاص، والتأكيد على أهمية هذه الشراكات الاستراتيجية ودورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الأعمال في دولة الإمارات على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص، إضافة إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية.

وقال مدير أول قسم التوعية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أحمد الشاعر: «يسعدنا التعاون مع شركة (إيميرتس فيرست)، الأمر الذي يؤكد التلاحم بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية والتنموية في الإمارة، مثل الورش التوعوية حول خدمات قطاع التسجيل والترخيص التجاري والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع، حيث تؤكد دور اقتصادية دبي في فتح قنوات لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية، وتنويع المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي بشتى المجالات المتاحة، وترسيخ موقع الإمارة التنافسي على الخريطة الاقتصادية مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم».

وأكد الشاعر التعاون المشترك في مجال التعريف بالأنشطة والمبادرات المتنوعة التي يقوم بها قطاع التسجيل والترخيص التجاري من خلال المشاركة في تنظيم دورات تدريبية ومحاضرات توعوية، وفعاليات ومعارض محلية ودولية، بهدف تعميم رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ ثقافة العمل التنموي والمجتمعي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«إيميرتس فيرست»، جماد عثمان: «يعمل فريق العمل لدينا على تقديم مجموعة واسعة من حلول الأعمال في الوقت المحدد وبالتزام، خصوصاً في ظل التحديات التي تفرضها جائحة (كوفيد-19)». وأضاف أنه «بالتعاون مع اقتصادية دبي نمت الشركة بشكل استثنائي خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل تركيزها على تقديم خدماتها بشكل ناجح وموثوق، وأيضاً لحلولها بعيدة النظر، مع نهج الأعمال الاستراتيجي الذي تتبعه».

وتابع عثمان: «قطعنا شوطاً طويلاً لنصبح من مزودي العديد من الخدمات، مثل بناء العلاقات والاستشارات التجارية، وخدمات التأشيرات، والمكاتب الافتراضية، والمساعدة في إنشاء الأعمال التجارية، وغيرها الكثير، إضافة إلى ذلك، تساعد (إيميرتس فيرست) العملاء في التواصل مع شركاء ومستثمرين محليين موثوق بهم لبدء أي عمل تجاري».

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