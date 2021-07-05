فيتش : 4.9 % نمو اقتصاد دبي 2021

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

توقعت مؤسسة «فيتش» العالمية لخدمات التصنيف الائتماني أن تحقق دبي نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 4.9 %. وأكد تقرير للمؤسسة أمس أن المؤشرات تعكس آفاقاً إيجابية للنمو خلال النصف الثاني من 2021، على نحو أشد تألقاً بالمقارنة مع النصف الأول. وذكر أن أبرز المؤشرات هو مؤشر مديري المشتريات، الذي يصدر شهريا عن شركة «آي اتش إس ماركيت» البريطانية، حيث بلغ متوسط قراءات المؤشر في دبي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 50.8 نقطة، مقارنة مع متوسط بلغ 50.6 عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ما يعكس نموا مستمراً للقطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى مؤشر آخر، وهو استبيان البنوك الذي أجراه المصرف المركزي بالربع الأول من 2021، والذي أفاد بتفاؤل ملحوظ لدى البنوك العاملة بدبي نتيجة ارتفاع الطلب على الائتمان، مقارنة مع النصف الثاني من 2020، الأمر الذي يشير إلى عودة الأعمال التجارية إلى حالتها الطبيعية ما قبل تفشي جائحة «كوفيد 19». وأوضح التقرير أن ثمة عوامل من شأنها الحفاظ على زخم النمو خلال النصف الثاني، وهي: التوزيع النشط للقاحات «كوفيد 19»، والتخفيف من قيود الجائحة، و«إكسبو 2020 دبي».

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