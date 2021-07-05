9 مصطلحات ينبغي معرفتها عند الدخول في القطاع العقاري

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد تقرير لموقع «بيوت دوت كوم»، بأن هناك عدداً من المصطلحات المستخدمة في القطاع العقاري بالإمارات، لابد على المستأجر أو المستثمر أو حتى الراغبين في العمل في القطاع معرفتها.

وأكد التقرير أن جميع إمارات الدولة، تحاول التسهيل على الراغبين في الدخول إلى القطاع العقاري بتطوير وإطلاق العديد من الخدمات التي تلبي احتياجات جميع الأفراد والمهتمين بالسوق العقارية، وذلك من أجل توفير الجهد والوقت لإنجاز المعاملات وتعزيز استخدام الخدمات الذكية المتعلقة بالقطاع. وفي ما يلي أهم تسعة مصطلحات عقارية حددها التقرير والتي بنبغي معرفتها عند الدخول في القطاع العقاري:

1- «إيجاري»

يعد تطبيق «إيجاري»، من أبرز المصطلحات العقارية في دولة الإمارات، وأحد الأنظمة الذكية المختصة في قطاع الإيجارات في إمارة دبي، حيث يمكن للملاك والمستثمرين إدارة عقاراتهم من خلال التطبيق عن طريق تسجيل عقود إيجاراتهم مباشرة.

2- «توثيق»

يهدف مشروع توثيق إلى تطوير السوق العقارية وتنظيم وتقوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وكانت أبوظبي أطلقت هذا المشروع تماشياً مع استراتيجية حكومة الإمارة وانطلاقاً من رؤية 2030، والذي يُعد أيضاً من أكثر مصطلحات السوق العقارية انتشاراً.

ويسعى «توثيق» إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وذلك من خلال المساهمة في تعزيز الأمن والسلامة وتقديم الدعم.

3- «تصديق»

أطلقت إمارة عجمان نظام تصديق من أجل إجراءات العقود الإلكترونية، حيث يمكنك القيام بتصديق جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية وتنظيمها، والاستفادة من الخدمات الذكية في دائرة البلدية والتخطيط لحكومة عجمان من خلال «تصديق».

4- «مساطحة»

يعتبر مصطلح «مساطحة» من أهم المصطلحات العقارية في السوق الإماراتية، حيث يعرف بأنه حق عيني يسمح لصاحبه بالاستفادة من أرض الغير لأجل لا يزيد على 50 عاماً وبأجر معلوم ضمن قواعد وضوابط حددت من قبل قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات. وتم إطلاق خدمة المساطحة أو كما تعرف بحق القرار من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

5- الإيجار المنتهي بالتمليك

من أشهر المصطلحات العقارية التي يتعين على المستثمر معرفتها، هو مصطلح الإيجار المنتهي بالتملك، أي أنه يمكن استئجار عقار لمدة معينة من الزمن مع الانتهاء بتمليك العقار للمستأجر بشرط الحصول على موافقة من المطور نفسه مسبقاً.

6 - «تراخيصي»

تم إصدار نظام تراخيصي الإلكتروني من قبل حكومة دبي، إذ يوفر خدمات التراخيص والتصاريح الخاصة للشركات العقارية ومكاتب الوساطة العقارية إلكترونياً وبشكل منظم.

7- «استدامة»

يهدف برنامج «استدامة» الذي أطلقته دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، إلى بناء إمارة مستدامة عن طريق تقييم المشروعات التطويرية بدرجات خاصة تسمى «اللؤلؤ»، حيث يتعين على مطوري المشروعات الجديدة الحصول على تقييم بحد أدنى لؤلؤة واحدة للمباشرة في العمل.

8- «عقود»

يُعد مصطلح عقود من المصطلحات العقارية المهمة في سوق العقارات والاستثمار في القطاع، وهو بوابة عقارية تقدم للمطورين مجموعة من الخدمات لإدارة المشروعات التي لاتزال قيد الإنشاء أو على المخطط، إلى جانب تسجيل المبيعات الأولية من دون الحاجة إلى الذهاب إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

9- «السعفات»

يعرف مصطلح «السعفات» أيضاً باسم نظام تقييم المباني الخضراء، ويهدف إلى تحويل مباني إمارة دبي إلى مبانٍ خضراء صديقة للبيئة، مع ضرورة التأكد من توفر جميع شروط الاستدامة بنسبة 100%.

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