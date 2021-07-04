تصريح من الاتحاد للطيران حول تعليق الرحلات إلى السعودية

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

قالت الاتحاد للطيران انه تماشياً مع التعليمات الأخيرة الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية، تم تعليق رحلات المسافرين بين دولة الإمارات والمملكة ابتداء من الساعة 23:00 من ليل يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021 بتوقيت السعودية وحتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم الاتحاد ان الناقلة تعمل بشكل وثيق مع الضيوف المتأثرين لإعلامهم بالتغييرات الطارئة على خطط سفرهم ومساعدتهم في تعديلها.

ونصح الضيوف الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكلاء السفر بالتحدّث إلى وكالة السفر المعنية للحصول على المساعدة.

واشار الى انه سيتم توفير المزيد من المعلومات فور ورودها.

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