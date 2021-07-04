«دو» تطلق منصة لمساعدة الشركات في الإمارات على «التحول السحابي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وشركة «ويبرو»، الشركة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات الأعمال، أمس، تعاونهما في إطلاق منصة جديدة متعددة السحب، لمساعدة الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات على مواكبة متطلبات التحول السحابي، وذلك عبر اتفاقية تم توقيعها بين الجانبين. وتسعى الشركتان عبر هذه الشراكة إلى تزويد المؤسسات بمحفظة متكاملة من الحلول والقدرات الرائدة على مستوى القطاع لتسهيل إدارة البنية التحتية الرقمية، ونقلها إلى السحابة.

وقال الرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة والابتكار في «دو»، فريد فريدوني: «في ظل التحولات التي يشهدها عالم الأعمال اليوم، والتوجه المتزايد نحو اعتماد الحلول والتقنيات السحابية، يشكل التخلص من تعقيدات البنية التحتية الرقمية، ومساعدة المؤسسات على تحقيق أهداف وطموحات التحول الخاصة بها بشكل سلس وموثوق، أولويات رئيسة بالنسبة لنا في (دو). ونسعى من خلال هذه الشراكة مع (ويبرو) إلى تمكين عملائنا من جني ثمار التقدم الذي يشهده عالم الخدمات السحابية، من خلال تزويدهم بحلول مصممة خصيصاً لمساعدتهم على إدارة متطلبات البنية التحتية الرقمية». من جهته، قال نائب الرئيس ومدير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط لشركة «ويبرو»، سانجيف تايال: «يسعدنا التعاون مع (دو) لمساعدة عملائنا في دولة الإمارات على النجاح في مواكبة متطلبات التحول الرقمي، وتشكل منصتنا الجديدة متعددة السحب، والمزودة بقدرات وتقنيات متقدمة، دليلاً على رؤيتنا المشتركة للمستقبل».

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