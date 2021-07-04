«أوفيد» يُقرض هندوراس 25 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: فيينا ■ وام

وقّع صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون دولار لمصلحة قطاع البنوك في هندوراس، لإعادة إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، ومعالجة آثار الأعاصير التي ضربت البلاد في أواخر 2020.

وذكر مدير عام الصندوق، الدكتور عبدالحميد الخليفة، أن دعم الشركات الصغيرة هو مفتاح الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحاً أن التمويل يتماشى مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يدعم توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد الخليفة، أهمية مشاركة «أوفيد» في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في هندوراس، عن طريق الوصول إلى التمويل، الذي تحتاجه للتعافي من الآثار غير المسبوقة للوباء والأعاصير.

وأوضح أن قرض الصندوق سيذهب إلى بنك «فيكوشا» المحلي، الذي سيعمل على ضمان الاستدامة المالية وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل في قطاعات حيوية.

وأفاد بيان الصندوق بأن القرض الجديد هو الرابع الذي يقدمه «أوفيد» إلى قطاع البنوك في هندوراس، لتعزيز قاعدة رأس المال والمساهمة في تقديم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة في مجالات الأعمال التجارية الزراعية والتصنيع والمنسوجات.

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