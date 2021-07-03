"تعاونية الاتحاد" تفتتح فرعها الـ21 في "البرشاء"

المصدر: دبي - وام

افتتحت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة فرعها الـ 21 في منطقة البرشاء الثالثة وتحديداً في شارع حصة على مساحة أرض إجمالية بلغت 50000 قدم مربعة بكلفة 45 مليون درهم، وذلك ضمن مساعيها الدائمة للتوسع والانتشار بما يخدم فئات وشرائح المجتمع كافة، والمساهمة في توفير تجربة تسوق استثنائية في مراكز عصرية ذات مواصفات عالمية.

افتتح الفرع كل من رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد ماجد حمد رحمة الشامسي والرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي وذلك بحضور مدراء القطاعات والإدارات والأقسام والموظفين في تعاونية الاتحاد بجانب عدد من المسؤولين والموردين إضافة إلى المتسوقين والمستهلكين من جميع فئات المجتمع.

وقال ماجد حمد رحمة الشامسي إن تعاونية الاتحاد تحرص باستمرار وانطلاقا من استراتيجيتها على المساهمة في دعم تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية عبر توسيع نطاق خدماتها ومراكزها وفروعها في مختلف المناطق لتقديم خدمة مميزة للمستهلكين وإيجاد بيئة اجتماعية واقتصادية شاملة مستدامة تتيح لجميع الفئات الاستفادة من مواردها والمنتجات المتوافرة فيها ذات الجودة والمواصفات العالية.

وبين أن افتتاح الفروع والمراكز التجارية الجديدة تعد إنجازاً مهماً لتعاونية الاتحاد في الوقت الراهن في ظل تداعيات جائحة كورونا وتنسجم مع أهدافها الموضوعة للدخول إلى الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي للحفاظ على توازن الأسواق ودعم أعمالها ومبادراتها وأفكارها للانطلاق بأعمالها إلى آفاق النجاح والاستدامة وفق معايير الاقتصاد العالمي والمتغيرات الدولية.

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