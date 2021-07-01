طيران الإمارات توفر لعملائها فرصة السفر إلى نحو 30 وجهة بدون حجر صحي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت طيران الإمارات، عن توفير فرص أوسع أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للسفر إلى وجهات شهيرة في أوروبا خلال فترة الصيف من دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول. وتستعد الناقلة، بالتوازي مع فتح ألمانيا والنمسا وسويسرا أبوابها أمام السياح، إلى مساعدة المسافرين على تحقيق أقصى استفادة من عطلاتهم الصيفية وذلك من خلال إطلاق عروض سعرية على أسعار التذاكر ومزيد من الرحلات إلى وجهات في هذه الدول الثلاث.

ويتمكن المسافرون من دولة الإمارات، اليوم الاختيار من ما يزيد على 30 مدينة من دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول لقضاء عطلاتهم الصيفية والاستفادة من أسعار خاصة عند الحجز عبر الموقع الشبكي emirates.com. ويستفيد المسافرون أيضاً من برامج الإمارات للعطلات بأسعار مخفضة ابتداءً من 2859 درهماً للشخص الواحد. وقد تم تمديد فترة العروض حتى 11 يوليو 2021 للسفر حتى 28 فبراير 2022.

ويمكن للمسافرين من دولة الإمارات على رحلات الناقلة اختيار الحجز إلى سويسرا مع عروض سعرية خاصة إلى جنيف، ابتداءً من 2475 درهماً في الدرجة السياحية ومن 13335 درهماً في درجة رجال الأعمال. وتبدأ أسعار السفر إلى زيوريخ من 2275 درهماً في السياحية ومن 12335 درهماً في درجة رجال الأعمال، حيث عززت طيران الإمارات خدماتها إلى المدينة إلى 11 رحلة أسبوعياً باستخدام الـA380.

ويستطيع المسافرون من الدولة زيارة سويسرا دون حجر صحي في حال تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية قبل 14 يوماً على الأقل من موعد سفرهم أو حصلوا على نتيجة إختبار PCR سلبية قبل 72 من موعد المغادرة.

ويستفيد المسافرون إلى فيينا من عروض خاصة تبدأ من 2185 درهماً في الدرجة السياحية و10895 درهماً في درجة رجال الأعمال. وتسير الناقلة حالياً 5 رحلات أسبوعياً إلى العاصمة النمساوية باستخدام الإيرباص A380 العملاقة. ويمكن للمسافرين من دولة الإمارات زيارة النمسا دون حجر صحي في حال تلقوا جرعتين من اللقاحات الستة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية مع متطلبات خاصة حول تواريخ التطعيم.

ويستفيد الراغبون بالسفر إلى ألمانيا من دولة الإمارات أيضاً من أسعار خاصة إلى ميونيخ تبدأ من 2395 درهماً في الدرجة السياحية و11015 درهم في درجة رجال الأعمال وإلى فرانكفورت من 2385 درهماً في الدرجة السياحية و11055 درهم في درجة رجال الأعمال. وتشغل الناقلة حالياً الـA380 إلى كل من فرانكفورت وميونيخ. ويمكن للمسافرين من دولة الإمارات زيارة ألمانيا دون حجر صحي في حال تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية قبل 14 يوماً على الأقل. ويتوجب على المسافرين إلى ألمانيا تقديم مستندات إضافية يمكن إيجادها على emirates.com.

وتنصح طيران الإمارات المسافرين من الدولة مراجعة متطلبات الدخول وتقديم المستندات اللازمة للدخول إلى النمسا وألمانيا وسويسرا. معلومات أكثر على موقع طيران الإمارات الشبكي.

وتضع طيران الإمارات صحة وسلامة عملائها على رأس سلّم أولوياتها وتطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة.

ولا تزال طيران الإمارات محافظةً على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة. فقد عززت الناقلة مؤخراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news