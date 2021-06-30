"ديوا" تطبق أحدث التقنيات في "مبنى الشراع"

المصدر: دبي - الامارات اليوم

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، عن تعيين التحالف الذي يقوده مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمية للهيئة، ومجموعة شركات غنتوت وشركة "جونسون كونترولز" العالمية المتخصصة في توفير أبنية مستدامة وذكية، وشركة "مايكروسوفت" العالمية، لتطبيق أحدث تقنيات التوأمة الرقمية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأحدث وسائل إدارة المباني الذكية في مبنى الهيئة الرئيس الجديد الذي يحمل اسم "مبنى الشراع"، أكبر وأذكى مبنى حكومي في العالم صفري الطاقة يحقق صفر انبعاثات كربونية، حيث سيساوي أو يقل إجمالي استهلاك الطاقة في المبنى عن الطاقة التي يُنتجها على مدار العام.

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إلى أن هذا التعاون يعزز مساعي الهيئة الرامية إلى إرساء نموذج عالمي للإنشاءات التي تحقق استدامة المباني وتعكس التوازن بين التنمية والبيئة، وذلك من خلال مراقبة كفاءة الطاقة وإدارة مساحات المبنى باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعزز اكتشاف المشكلات قبل وقوعها وتشخيصها عن بعد، وتسهيل عملية الصيانة وتحسين مراقبة الامتثال والتقييم المبكر المتطور للمخاطر.

وقال الطاير الهيئة، إن الهيئة تتبنى أحدث حلول الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية في "مبنى الشراع"، لتحقيق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة، في إطار مئوية الإمارات 2071 الهادفة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.



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