"طيران الإمارات" تحدد يومي "ذروة" لحركة الركاب في مطار دبي

المصدر: دبي - وام

تتأهب شركة "طيران الإمارات"، للتعامل مع أكثر من 450 ألف مسافر من دبي وإليها، وعبر المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة على أكثر من 1600 رحلة، متوقعة أن يكون يوما الجمعة الثاني والتاسع من يوليو المقبل الأكثف حركة، مع بدء تصاعد حركة الركاب اعتباراً من اليوم، وحتى 12 يوليو 2021.

وذكرت الناقلة في بيان، أن التقديرات الحالية تشير إلى أن نحو 100 ألف مسافر سيصلون إلى دبي على رحلات "طيران الإمارات" لبدء عطلاتهم الصيفية خلال المدة ذاتها.

وأكدت "طيران الإمارات" ان جميع مرافقها، ومرافق مطار دبي الدولي، على أهبة الاستعداد لإدارة الطفرة في حركة الركاب، مع الالتزام بتدابير وبروتوكولات السلامة أثناء انتقال المسافرين عبر المبنى رقم (3).

وتنصح "طيران الإمارات" عملاءها بضرورة الوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من مواعيد مغادرة رحلاتهم لتجنب أي تأخير نتيجة لكثافة حركة المركبات إلى المبنى (3)، مع ما قد ينجم عنه تفويت فرص الالتحاق بالرحلات.

كما يتعين على العملاء أيضاً مطالعة أحدث متطلبات السفر إلى وجهاتهم المحجوزة، والنماذج أو شهادات التطعيم أو اختبارات (PCR) السلبية المطلوبة وذلك من خلال الرابط: (Emirates Travel Hub)، الذي يحتوي على أحدث المعلومات لكل دولة على شبكة خطوط "طيران الإمارات".

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