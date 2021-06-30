«دو» تعلن عن تعيينات جديدة في «مجلس الشباب» لـ 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن انضمام مجموعة من الأعضاء الجدد إلى مجلسها للشباب، تماشياً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى صقل مهارات الشباب الإماراتيين، والاستفادة من الرؤى والأفكار التي يتمتعون بها في سبيل تحقيق الأهداف المؤسسية، ودعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

ولفتت «دو» في بيان، أمس، إلى أن «مجلس دو للشباب» تأسس عام 2017 تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، الهادفة إلى تمكين الشباب على المستوى الوطني، وإعدادهم للنجاح مستقبلاً، والإسهام بشكل فعّال في تحقيق الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة.

وأوضحت أن المجلس يستهدف دعم أبناء الإمارات العاملين في «دو» خلال حياتهم المهنية، عبر تزويدهم بخبرات ومهارات متعددة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن إلهام شباب الإمارات لمتابعة مساراتهم المهنية في قطاع الاتصالات.

ووفقاً للبيان، فقد تلقى الأعضاء الجدد دعوات الانضمام إلى المجلس بما يتماشى مع تقاليد التأهيل السنوية، مشيراً إلى تعيين علياء الشامسي رئيساً لـ«مجلس دو للشباب»، لتمثّل «دو» في فعاليات النسخة الثانية من القمة الحكومية السنوية للشباب، كما تم تعيين نورة ناصر نائباً لرئيس المجلس، بينما انضمت سهيلة الوالي وريم العبدالله مستشارتين للشباب في المجلس.

ورحب المجلس كذلك بكل من سعيد الشحي، وراشد عبدالله، وعائشة النعيمي، وبشاير الشحي، وعيسى شعبان، وعبدالرحمن العرياني، بصفتهم أعضاء في «مجلس دو للشباب».

ويوفر «مجلس دو للشباب» منصة فريدة من نوعها تحتضن الأفكار الملهمة والإبداعية، وتعزز دور الشباب، وتشجع مشاركة المواهب الصاعدة.

وكان المجلس أبرم مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تطرقت إلى موضوعات التبادل المعرفي والثقافي.

• «مجلس دو للشباب» يوفر منصة تحتضن الأفكار الملهمة.

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