«دو»: تطوير حالات استخدام جديدة لـ «الجيل الخامس» تدعم المؤسسات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم جديدة مع شركة «نوكيا»، تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، لتحديد وتطوير حالات استخدام جديدة تستند إلى شبكات الجيل الخامس لدعم المؤسسات والشركات ومجتمعات الأعمال في دولة الإمارات. وأوضحت «دو»، في بيان أمس، أن حالات الاستخدام الجديدة، ستركز على تحسين الكفاءة التشغيلية والكلفة من خلال دفع عجلة التحول الرقمي لمختلف قطاعات الأعمال في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك التصنيع والنقل والشحن والطيران والطاقة والرعاية الصحية.

ويأتي التعاون الجديد بين الشركتين في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمعهما منذ سنوات، ونتج عنها وضع خارطة طريق استراتيجية للتطور نحو عصر الجيل الخامس وحالات الاستخدام المرتبطة بهذه التقنية.

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستقدم «نوكيا» أحدث حلولها المبتكرة والشاملة المخصصة للمؤسسات، بما في ذلك الحلول الرقمية فائقة السرعة للمؤسسات، ومجموعة جديدة من حالات استخدام الجيل الخامس للمؤسسات لإعادة بيعها في إطار برنامج الشركاء العالميين لـ«نوكيا».

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»، سليم البلوشي، إن «(دو) و(نوكيا) تعملان على تسريع تطوير حالات استخدام الجيل الخامس للمؤسسات، وتمكين الشركات العاملة في الإمارات من الاستفادة من أحدث التقنيات المستقبلية وتجربتها مع شبكتنا المتطورة من الجيل الخامس».

وتوقع أن «تسهم مذكرة التفاهم مع (نوكيا) في استكشاف فرص وإمكانات جديدة لشبكات الجيل الخامس، وبالتالي تطوير حلول وخدمات مصممة خصيصاً للمؤسسات في دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن «هذه الشراكة تؤكد التزام (دو) بدعم التحول الرقمي في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للابتكار الرقمي».

خطوة

من جانبها، قالت رئيسة قسم الشرق الأوسط في «نوكيا الشرق الأوسط وإفريقيا»، ريما منا: «نحن فخورون بتعاوننا مع (دو)، وتشكل مذكرة التفاهم الجديدة خطوة أخرى في إطار شراكتنا طويلة الأمد والهادفة إلى تمكين الأفراد والشركات من جني ثمار الفوائد التي تقدمها حلولنا التكنولوجية».

وبينت أن «تكنولوجيا الجيل الخامس تنطوي على إمكانات وقدرات هائلة يمكنها المساهمة في دفع رقمنة المؤسسات، وتزويدها بحالات استخدام جديدة تساعدها في رحلتها نحو العصر الرقمي».

تجربة

وأضافت منا أن «حلول شبكة الجيل الخامس من (نوكيا) تسمح لشركة (دو) بتقديم تجربة اتصال فائقة الجودة لعملائها، إضافة إلى دعم جهود (دو) ومساعيها لترقية عملياتها الشبكية بما يتماشى مع متطلبات التقنيات الناشئة والاحتياجات المستقبلية»، لافتة إلى أن عملاء «دو» سيستفيدون أيضاً بفضل هذه الحلول من التغطية المحسنة والسعة الأفضل والأداء العام للشبكة.

أحدث التقنيات

تستهدف الجهود المشتركة بين «دو» و«نوكيا»، إيجاد المزيد من القيمة للعملاء من الأفراد والمؤسسات، وتزويدهم بأحدث تقنيات الاتصال التي تضمن الاستمتاع بخدمات وتجارب اتصال فائقة الجودة، بما يتماشى مع مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها دولة الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news