«دبي للمقاصة» تحصل على عضوية الاتحاد الدولي لشركات التقاص المركزي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للمقاصة، التابعة لسوق دبي المالي، عن حصولها على العضوية الرئيسة في الاتحاد الدولي لشركات التقاص المركزي للأوراق المالية «CCP12»، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد لعام 2021.

ويضم الاتحاد 38 عضواً يتولون إدارة ما يزيد على 60 شركة للتقاص المركزي حول العالم.

ومنذ إطلاقها في أبريل 2020، كأول شركة تقاص مركزي محلية للأوراق المالية وعقود المشتقات في الإمارات والمنطقة، تمكنت شركة دبي للمقاصة من تقديم ضمانات تسوية صفقات بقيمة 18.6 مليار درهم.

ووفرت الشركة آلية مطورة للحد من مخاطر الطرف النظير لأعضاء التقاص، كما ارتقت بعملية إدارة المخاطر المتصلة بتسوية الصفقات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة وكبير مستشاري شركة دبي للمقاصة، مريم فكري، إن «الحصول على عضوية اتحادات دولية مثل الاتحاد الدولي لشركات التقاص المركزي، يُشكل علامة فارقة في اتجاهنا الاستراتيجي ونتطلع للعمل عن كثب مع أقراننا في الجمعية لمشاركة خبراتنا والاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة لتنمية خدمات شركة التقاص المركزي، الأمر الذي يعزز جهود الحد من المخاطر على المستوى العالمي، ويسهم في الارتقاء بخدمات ما بعد التداول في المنطقة».

من جهتها، قالت المدير العام لشركة دبي للمقاصة، فاطمة بن قداد: «إننا سعداء بانضمام شركة دبي للمقاصة للاتحاد الدولي لشركات التقاص المركزي، الذي يضم شركات تقاص مركزي عالمية خاضعة لمختلف التشريعات».

وأضافت أن «شركة دبي للمقاصة ستستفيد بشكل كبير من هذه الشراكة من خلال المشاركة في مختلف المناقشات ذات الاهتمام المشترك في مجال التقاص والتسوية لتقليل المخاطر وتعزيز كفاءة خدمات ما بعد التداول في المنطقة».

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