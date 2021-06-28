«تعاونية الاتحاد» تستعد لـ «إكسبو 2020 دبي» بمركزَي تسوّق جديدين

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

قال مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن إدارة «التعاونية» تعتزم افتتاح مركزين جديدين للتسوق خلال يوليو المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لنمو الطلب الاستهلاكي خلال معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن المركزين الجديدين سيفتتحان في موقعين قريبين من موقع المعرض، إذ سيكون الأول في منطقة «البرشاء جنوب» كمركز تسوق تجاري كبير (مول)، وسيتم افتتاحه وتشغيله منتصف يوليو 2021، فيما سيتم افتتاح المركز الثاني في منطقة «شارع حصة»، مطلع يوليو، وسيكون على شكل مركز تسوق مصغر، يتضمن فرعاً لـ«التعاونية»، إضافة إلى عدد من المتاجر في قطاعات مختلفة.

وأكد البستكي أن المركزين يأتيان في إطار خطط توسع «تعاونية الاتحاد»، والاستعداد لـ«إكسبو 2020 دبي»، الذي من المتوقع أن يسهم في زيادة الطلب الاستهلاكي، مع توقع استقبال عدد كبير من الزوار، إضافة إلى ممثلي الشركات والأجنحة المشاركة في المعرض.

وكشف البستكي أن إدارة «التعاونية» تعتزم أيضاً افتتاح فرع جديد في منطقة «جميرا الأولى» قبيل «إكسبو 2020 دبي»، مبيناً أن أن تلك الفروع تواكب نمو الطلب المتوقع، فضلاً عن كونها تلبي نمو الطلب الاستهلاكي في المناطق المحيطة.

وأكد أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون عاملاً منشطاً للعديد من القطاعات المرتبطة بتجارة التجزئة، سواء في مجالات التوريد أو حركة الإقبال على منافذ تجارة التجزئة.

وذكر البستكي أن «التعاونية» تعمل على تطوير منصة تجارة إلكترونية تابعة لها، والعمل على زيادة عدد السلع المتاحة من خلال المنصة، لافتاً إلى أنها أنشأت مركزاً تقنياً للدعم اللوجيستي في التجارة الإلكترونية، ما يتيح بدائل متنوعة للمتعاملين خلال «إكسبو 2020 دبي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news