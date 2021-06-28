70 مليار درهم قيمة التعاملات عبر نظام الخصم المباشر خلال 2020

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة التعاملات من خلال نظام الخصم المباشر الذي يتولى تشغيله المصرف المركزي، 70 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو نسبته نحو 14.7% مقارنة مع العام 2019 وذلك وفقا للإحصاءات الصادرة عن المصرف.

وجاء النمو المسجل في قيمة التعاملات من خلال نظام الخصم المباشر، وسط ارتفاع عدد المعاملات المنفذة من خلال النظام إلى نحو 15.2 مليون معاملة.

ويعد نظام الخصم المباشر، وسيلة لدفع الفواتير بشكل منتظم من الحساب الجاري أو التوفير، حيث يمكن تفعيل الخدمة من خلال البنك المعني بحيث يتم بعد ذلك خصم المبالغ المستحقة في تاريخ الاستحقاق.

يشار إلى أن نظام الخصم المباشر الذي بدأ المصرف المركزي، العمل به منذ سنوات عدة، يستهدف تقليل الحاجة إلى الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض أو تمويل أو تنفيذ أي مشتريات أخرى.

ويؤشر النمو المسجل في قيمة التعاملات من خلال النظام إلى ارتفاع وتيرة استخدام عملاء البنوك لبطاقة الخصم المباشر، وهو ما يخدم في النهاية الهدف المتمثل في تشجيع عمليات الدفع الإلكترونية في دولة الامارات.

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