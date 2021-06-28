«موانئ دبي العالمية» و«كوناريس» تدعمان «مشروع 300 مليار»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نفذ ميناء جبل علي، التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية، عملية تصدير 75 ألف طن متري من حديد التسليح لمصلحة شركة «كوناريس»، المصنعة للحديد والصلب، حيث تم تصدير الشحنة إلى أميركا الشمالية، لتسهم بذلك «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، و«كوناريس» في تحقيق أهداف «مشروع 300 مليار»، الذي يمثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأوضحت «موانئ دبي العالمية» في بيان أمس، أن «كوناريس» أنتجت شحنة قضبان حديد التسليح في منشأتها ضمن المجمع الصناعي في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وهي أول شحنة لشركة «كوناريس» يتم تصديرها إلى خارج دولة الإمارات، مشيرة إلى أن ميناء جبل علي تولى بالكامل إدارة عمليات المناولة للشحنة.

وأضافت أن التعاون يعد الأول من نوعه بين الطرفين، وبداية لإطلاق العديد من العمليات التجارية المماثلة مستقبلاً.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» و«جافزا»، عبدالله بن دميثان: «لطالما كان القطاع الصناعي ركيزة رئيسة لـ(موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات)، وللدولة بشكل عام، حيث تعززت مكانة القطاع الصناعي بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المتمثلة في (مشروع 300 مليار)، للنهوض بالقطاع في الدولة، وتعزيز إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031».

رؤية

وأضاف بن دميثان: «نعمل في (موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات)، في إطار رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة، ونأمل من خلال تعاوننا مع (كوناريس)، أن ندعم جهود الدولة للوصول بالقطاع الصناعي إلى المركز الأول عالمياً».

وتابع: «نحن واثقون بأن منشأة التصنيع الخاصة بشركة (كوناريس) وميناء جبل علي بمنظومته اللوجستية العالمية، سيقودان جهود تحقيق تلك الرؤية».

دعم

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، بهارات باتيا: «حريصون دائماً على مواءمة نموذج عملنا لدعم الأهداف الصناعية لدولة الإمارات، ونسعى من خلال عملياتنا التشغيلية إلى تحقيق هذه الأهداف، ونفخر بأن نكون جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، من خلال تصدير 75 ألف طن متري من حديد التسليح الذي أنتجته (كوناريس) في الدولة». وأضاف أن «قدرات مركز التجارة والخدمات اللوجستية المميز التابع لـ(موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات)، مكنت الشركة من تحقيق تلك المساعي، إذ تتجلى من خلال هذه الشحنة التي تم تصديرها رؤيتنا المشتركة مع (موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات)».

وأشار إلى أن «العمل الدؤوب والدعم اللامحدود من فرق العمل في (موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات)، و(جافزا)، أديا إلى تصدير هذه الشحنة بنجاح، والتي تعد خطوة جديدة في مسيرتنا لدعم الأهداف الوطنية، وتأكيداً على التزامنا بالإسهام في نجاحها».

997 شركة حديد في «جافزا»

يعتبر الحديد والفولاذ من أكثر السلع تداولاً في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التي تضم 997 شركة متخصصة في هذا القطاع من 88 دولة، حيث تقدم الدعم لنحو 14 ألفاً و400 عميل من عملاء الموانئ.

وتبلغ المساحة التي يشغلها قطاع الحديد والصلب في المنطقة الحرة 3.3 ملايين متر مربع، وتضم مرافق متكاملة مخصصة لمنتجات الفولاذ والمعادن ومواد البناء، تشمل أراضي مفتوحة مجهزة بالبنية التحتية، ومستودعات، ومكاتب، وغير ذلك من المرافق.

• «كوناريس» أنتجت شحنة قضبان حديد التسليح في منشأتها ضمن المجمع الصناعي بـ«جافزا».

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