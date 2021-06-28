اقتصادية دبي و«إتش إس بي سي» يدعمان «اعرف عميلك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عززت اقتصادية دبي وبنك «إتش إس بي سي» تحالف منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك»، المعتمدة على تقنيات «بلوك تشين» في دولة الإمارات، حيث أصبح «إتش إس بي سي» رابع بنك عضو مؤسّس في «تحالف المنصة».

وكانت اقتصادية دبي أطلقت هذه المبادرة، في فبراير عام 2020، بالشراكة مع البنوك الأعضاء المؤسسين، حيث تسهم منصة «اعرف عميلك» في تسهيل عمليات نقل وتبادل البيانات بشكل أسرع وأكثر أماناً وانسيابية للعملاء مستخدمي الخدمات الرقمية، كما تسمح بمشاركة البيانات التي تم التحقق منها بين سلطات التراخيص والمؤسسات المالية من خلال التقنيات المتقدمة.

ويدعم المبادرة أيضاً شركة «نوربلوك» العالمية، الرائدة في مجال تقنيات «بلوك تشين» التي تتيح مشاركة البيانات المنظمة.

خيار إضافي

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، عمر المهيري: «يسرنا في اقتصادية دبي وجود بنك (إتش إس بي سي) المباشر على منصة تبادل بيانات العملاء (اعرف عميلك)، المعتمدة على (بلوك تشين) في دولة الإمارات، الأمر الذي سيعطي المستثمرين خياراً إضافياً لفتح حساب مصرفي رقمي مع هذا البنك المتميز».

وأضاف المهيري في بيان، أمس، أن «المنصة أصبحت ذات أهمية متزايدة في تبسيط إجراءات رحلة فتح الحسابات المصرفية للمستثمرين، الأمر الذي بدوره سيسهم في تحسين التصنيف العالمي لدولة الإمارات وإمارة دبي على مؤشر (ممارسة الأعمال)».

وأكد أن «(اعرف عميلك) تدعم رؤية منصة (استثمر في دبي)، من خلال سهولة فتح حسابات بنكية فورية للمستثمرين».

استثمار

من جهته، قال مدير عام المجموعة الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في دولة الإمارات رئيس إدارة الأعمال الدولية للبنك في الشرق الأوسط، عبدالفتاح شرف، إن «استراتيجية النمو الطموحة للبنك في دولة الإمارات، تعتمد على الاستثمار في البنى التحتية الرقمية مثل منصة (اعرف عميلك) المعتمدة على تقنيات (بلوك تشين) في الدولة».

وأضاف: «سنتمكن، من خلال الوصول إلى بيانات العملاء المحدثة من اقتصادية دبي، من توفير خدمة أسرع لعملائنا، والتركيز بشكل أكبر على تلبية احتياجاتهم المصرفية الأساسية».

قوة دفع

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والمؤسّس المشارك لشركة «نوربلوك»، أستيانكس كاناكاكيس، إن «التحالف مع مؤسسات عريقة مثل بنك (إتش إس بي سي)، يعد قوة دفع للنظام الأساسي القائم على خاصية (Fides)، ويتم تشغيل النظام المتكامل من خلاله، حيث سيوفر المزيد من القيمة والمكاسب من حيث الكفاءة وخفض التكاليف للأعضاء المؤسسين، كما توفر هذه التكنولوجيا المتطورة تجربة أفضل بكثير لتحديد وفهم وتحليل بيانات جميع العملاء، من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وستعمل على الاستمرار في توفير المزيد من المزايا والفوائد للأعضاء المشاركين، أثناء سير تطورها وتعزيزها بالمزيد من الميزات الإضافية».

نظام شامل

تسهم منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» في تحسين جودة بيانات العملاء في دولة الإمارات، الأمر الذي سيعزز التوسع المستقبلي للشبكة، واستخدامها المتطور كنظام شامل لبيانات العملاء، وسيتمكن بنك «إتش إس بي سي» من الاستفادة من بيانات عملاء المنصة، إضافة إلى تلقي آخر تحديثات البيانات لعملائه الحاليين.

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