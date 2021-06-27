عروض لتخفيضات وتحمل الضريبة عن المستهلكين في دبي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية، في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس عريقات، بأن "الدورة الجديدة من مفاجآت صيف دبي والتي ستبدأ في الفترة من 1 يوليو المقبل وحتى 4 من شهر سبتمبر ستشمل عروض تخفيضات عدة تراوح نسبتها بين 25 و75%".

وأوضح أنه " سيتم طرح عرض لمدة أسبوع خلال مفاجآت صيف دبي، حيث ستقدم جميع العلامات التجارية التابعة لـ"كلوب أباريل "في مختلف أنحاء دبي، تخفيضات إضافية على الأسعار المخفضة بالفعل خلال المفاجآت مع عدم تحمل المتسوقين لضريبة القيمة المضافة"، لافتا إلى أنه " يمكن للمستهلكين الاستفادة من هذا العرض من هذا العرض داخل المتاجر أو على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني www.6thstreet.com، وسيفوز 24 من المتسوقين بإجمالي 100000 نقطة كلوب أباريل بواقع 1250 نقطة (تساوي 1250 درهم) لكل منهم، كما سيفوز 7 متسوقين بـ10,000 نقطة (تساوي 10,000 درهم) كلوب أباريل لكل منهم.

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