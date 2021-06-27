قصة برج.. «مزايا بيزنس أفينيو».. 3 أبراج تجارية متطابقة في «جي إل تي»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد «مزايا بيزنس أفينيو»، من أهم الأبراج في منطقة أبراج بحيرات جميرا «جي إل تي».

ويضم المبنى، الذي يقع بالقرب من شارع الشيخ زايد، ثلاثة مبانٍ تجارية متطابقة، تسمى «مركز مزايا للأعمال»، وهي: «BB1» و«BB2» و«AA1».

ويتميز مركز مزايا للأعمال «BB1» بكونه مبنى تجارياً للمكاتب، يتكون من 45 طابقاً على ارتفاع يصل إلى 180 متراً.

يشار إلى أن المشروع تم إطلاقه عام 2007 من قبل شركة «المزايا القابضة»، التي طورت أيضاً مشروع «كيو بوينت» في «ليوان» وفلل «مزايا» في منطقة «دبي لاند».

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