«فينتك هايف» ضمن قائمة أفضل مختبر للابتكار المالي في العالم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انضم برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، إلى قائمة «أفضل مختبر للابتكار المالي في العالم»، الصادرة عن مجلة «جلوبال فاينانس» لعام 2021.

وأفاد المركز في بيان، أمس، بأن القائمة السنوية التي تحتفي بنسختها الرابعة هذا العام، تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز اللاعبين، والتوجهات الصاعدة في مجال الابتكار ضمن قطاع التكنولوجيا المالية، وتعد واحدة من أبرز المرجعيات الموثوقة في القطاع.

وأوضح أن القائمة تستند في تقييماتها إلى المختبرات التي تديرها البنوك والهيئات الحكومية وروّاد رأس المال المغامر والمنظمات غير الحكومية والجامعات في مختلف أنحاء العالم.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف»، رجاء المزروعي: «نفخر بحصول (فينتك هايف) التابع لمركز دبي المالي العالمي على هذا التقدير المرموق من مجلة (جلوبال فاينانس)، نظير جهوده المتواصلة لتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، وإدراجه على قائمة أفضل مختبر للابتكار المالي في العالم لعام 2021».

وأضافت أن «هذا التكريم، يأتي تأكيداً على التزامنا الراسخ بتوفير منصة تجمع بين أفضل الشركاء وألمع العقول وأحدث التقنيات تحت سقف واحد في سبيل دفع عجلة الثورة الرقمية، ليس فقط في دبي، بل في المنطقة بأكملها».

وحتى الآن، نجح «فينتك هايف» في جمع تمويلات قدرها 300 مليون دولار، ووفر مئات الوظائف، وقدم دعمه لأكثر من 100 شركة ناشئة في مختلف أنحاء المنطقة.

ويعمل «فينتك هايف» في إطار التزام راسخ تجاه دعم الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية.

القائمة تستند في تقييماتها إلى المختبرات التي تديرها البنوك والهيئات الحكومية وروّاد رأس المال المغامر.

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