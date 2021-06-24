"ديوا" تحذر من رسائل احتيالية تطالب المتعاملين بسداد فواتيرهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نوهت هيئة كهرباء ومياه دبي بأن هناك رسائل بريد إلكتروني احتيالية تصل إلى بعض المتعاملين تزعم أنها صادرة من الهيئة وتطلب منهم سداد قيمة الفواتير، وحثت الهيئة متعامليها على عدم التجاوب مع هذه الرسائل أو الضغط على أي رابط تتضمنه هذه الرسائل والتأكد من اسم النطاق (domain) الذي تصل منه الرسائل.

كما حثت الهيئة المتعاملين على التأكد دائماً من إتمام عمليات السداد عبر القنوات المعتمدة، علماً بأن الهيئة تعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة

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