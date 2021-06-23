"الإمارات للتنمية": صندوق استثمار مباشر بمليار درهم لدعم المؤسسات الصغيرة

المصدر: أبوظبي - وام

كشف الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، عن أن المصرف يخطط لإطلاق صندوق استثمار مباشر بقيمة مليار درهم عام 2022 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية التي تحتاج إلى تمويل واستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار.

وقال النقبي إن، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات وتمثل 94% تقريبا من إجمالي الشركات التجارية في الدولة، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الماضية شكّلت قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على الوصول إلى مصادر التمويل تحدياً مستمراً، وهو تحدٍ أسهمت جائحة "كورونا" في مفاقمته، لذلك فإن خيارات التمويل المتنامية ستساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على اجتياز هذه المرحلة كما ستعزز النمو الاقتصادي عموماً.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، ركيزة أساسية لخطط النمو في دولة الإمارات، كما تعزز مهمة "مشروع الـ300 مليار" من جهود حكومة الإمارات لتعزيز وزيادة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بمساهمة القطاع الصناعي في النمو المستدام للدولة.

ولفت إلى أن قطاع الأعمال، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يحتاج إلى أكثر من التمويل فقط لتحقيق الازدهار، إذ يحتاج القطاع إلى الوصول إلى المعلومات والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا لرفع مستويات الإنتاجية والكفاءة والمرونة وبالإضافة للموارد المالية، تحتاج تلك الكيانات إلى مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات لتزدهر في بيئة الأعمال الحالية.

وبين أنه وكجزء من "مشروع الـ300 مليار"، تركز خريطة طريق النمو للمصرف في المستقبل بصفته المحرك المالي لاستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الارتقاء بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات ودعم 13,500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031، وسيقدم مصرف الإمارات للتنمية 30 مليار درهم من التمويل لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والكبيرة في قطاعات محددة تمتلك فرصا كبيرة للنمو من أجل تحقيق ذلك الهدف.





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