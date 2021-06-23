برنامج ذكي يتيح الإفصاح عــن الأمتعة إلكترونياً قبل الوصول إلى الدولة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظمت دائرة جمارك دبي، أمس، حفلاً افتراضياً لاستعراض مميزات وأهداف برنامج «الإفصاح المبكر الذكي» المتطور وعمليات التحديث الجديدة.

وأكد المدير العام للدائرة، أحمد محبوب مصبح، أن التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، أظهرت أهمية التحول الرقمي في الخدمات والإجراءات الجمركية، لدعم تيسير التجارة العالمية، وانسيابية حركة المسافرين.

وأضاف أن «جمارك دبي» أولت أهمية قصوى في تطوير خدمات ذكية ومبتكرة، حيث كانت «الرقمنة» هي الأرض الصلبة التي حافظت على تدفق الشحنات التجارية، وتسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الدولة في مواجهة الجائحة.

الإفصاح المبكر

وكشف مصبح أن تطبيق برنامج «الإفصاح المبكر الذكي» يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية، ودوره في دعم مطار دبي الدولي كأفضل مطارات العالم في التعامل مع الجائحة، إذ حل المطار، وللعام السابع على التوالي، في المرتبة الأولى عالمياً كأكثر المطارات ازدحاماً بالمسافرين الدوليين في عام 2020 على الرغم من تداعيات الجائحة.

وأوضح أن التطبيق الذكي يعمل على ترسيخ موقع دبي الرائد في السفر والسياحة، ودعم الاستراتيجية السياحية للإمارة، مشيراً إلى أن هذا التطوير سيحدث نقلة نوعية في سعادة المسافرين، والمساهمة في تحقيق استضافة نوعية لزوار معرض «إكسبو 2020 دبي»، عبر إفصاح المسافرين عن أمتعتهم إلكترونياً قبل القدوم إلى الدولة.

المرحلة الثانية

ووفقاً لـ«جمارك دبي»، تشمل المرحلة الثانية من تطوير مبادرة «الإفصاح المبكر الذكي»، تفعيل خاصية الذكاء الاصطناعي، بتمكين التطبيق من التعرف على السلع المراد الإفصاح عنها بمجرد تصويرها، ومن ثم تقديم رمز المنسق، وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما سيشمل التحديث تفعيل الماسح الضوئي لقراءة وتخزين معلومات السفر، دون الحاجة الى تعبئتها، والاطلاع على خدمات مبنى مطار دبي الدولي، بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة، وبوابات الخروج ومناطق تواجد موظفي «جمارك دبي».

ويعزز المشروع الذكي من فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي، وزيادة الوعي حول المواد الممنوعة والمقيدة للمسافرين، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر التطبيق المتوافر على متجري «غوغل بلاي»، و«آب ستور».

ويتيح تطبيق «الإفصاح الذكي» للقادمين إلى دبي، الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة وعلى مدار الساعة، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من أربع دقائق.

تحسينات التطبيق

من جانبه، قال مدير إدارة عمليات المسافرين بالإنابة في «جمارك دبي»، خالد أحمد، إن «الإفصاح الذكي» مشروع يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي.

وأوضح أن «جمارك دبي» عملت على جعل تطبيق الإفصاح الذكي سهلاً، ويلبي متطلبات المستخدمين، لافتاً إلى أنه من خلال التحسينات الأخيرة، عملت «جمارك دبي» على توفير إحصاءات واضحة للمستخدم، بحيث مكنته من تصفح المحتوى دون الاتصال بشبكة المعلومات، فضلاً عن سهولة التنقل والبحث عبر التطبيق.

وأضاف: «تبرز أهمية التطبيق في تسهيل عملية الإفصاح المالي والسلع بشكل سريع وآمن، عبر النقر على عدد من الخيارات»، مشيراً إلى أنه خلال أقل من خمس دقائق بعد الوصول، يتم إنجاز الإفصاح إلكترونياً دون الحاجة للانتظار في طابور لإنجاز المعاملة الجمركية التي كانت تتطلب أكثر من 30 دقيقة، ودون الحاجة إلى معاملات ورقية تقليدية، كما يوفر التطبيق قناة آمنة وسريعة لنقل المعلومات إلى المسافرين حول الأنظمة والقوانين الجمركية التي تعتمدها جمارك دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news