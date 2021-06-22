دبي تفتتح واحد من أحدث مختبرات المطار بالعالم لتحليل عينات فحوصات "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اتخذت دبي خطوة كبيرة ضمن جهودها لتعزيز السفر الدولي الآمن وتسريع تعافي قطاع السفر مع الافتتاح الرسمي لواحد من أكبر وأحدث مختبرات المطار الداخلية لتحليل عينات ال PCR في مطار دبي الدولي بتاريخ 22 يونيو.

وافتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي، المختبر الحديث نتيجة التعاون الوثيق بين مطارات دبي وهيئة الصحة بدبي وشركة بيور هيلث.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "افتتحنا اليوم في مطار دبي الدولي أحد أكبر وأحدث مختبرات المطارات الداخلية في العالم لتحليل عينات فحوصات فيروس كورونا الذي تم تنفيذه بالتعاون بين مطارات دبي وهيئة الصحة بدبي وشركة بيور هيلث...المختبر قادر على تحليل 100 ألف عينة PCR يومياً وتقديم نتائج موثوقة في غضون ساعات قليلة."

وأضاف سموه: "عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي جهودها لتسريع تعافي قطاع السفر عالمياً وتبني أحدث التقنيات والحلول لتعزيز السفر الآمن."

يقع المختبر الذي تبلغ مساحته 20000 قدم مربع بالقرب من مبنى الركاب 2، وهو مرفق مخصص لتحليل عينات الPCR السريعة على مدار الساعة للعينات التي تم جمعها من المسافرين في مطار دبي الدولي، حيث إنه يمكن تحليل ما يقارب 100000 عينة يوميًا وتقديم نتائج موثوقة في غضون ساعات قليلة باستخدام أحدث معدات اختبار COVID-19 RT-PCR المتوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية. تم تجهيز المختبر بغرف الضغط السلبي والإيجابي وربط التقارير بالمنصات الحكومية لضمان سهولة تبادل المعلومات بين الهيئات الصحية والتنظيمية وشركات الطيران.

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