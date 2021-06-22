«أبوظبي للتنمية» يموّل برنامج «أم الإمارات» في جزر القمر بـ 35 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتمويل برنامج «أم الإمارات للمشاريع التنموية» في جزر القمر، حيث خصص الصندوق 35 مليون درهم لتمويل البرنامج، ضمن منحة حكومة دولة الإمارات لدعم المشروعات التنموية في جزر القمر.

وأفاد الصندوق في بيان، أمس، بأن البرنامج يهدف إلى تنفيذ سبعة مشروعات تنموية ريادية في جزر القمر، في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، تستفيد منها جزر رئيسة في البلاد، حيث يسهم البرنامج الذي يخدم أكثر من 360 ألف فرد في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة حياة السكان، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم.

ووقع اتفاقية التعاون من جانب «أبوظبي للتنمية»، مدير عام الصندوق، محمد سيف السويدي، ومن جانب «الهلال الأحمر»، الأمين العام للهيئة، الدكتور محمد عتيق الفلاحي.

دعم التنمية

وقال السويدي، إن «الاتفاقية تأتي لدعم عملية التنمية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان في جزر القمر، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي».

وأضاف أن «برنامج (أم الإمارات للمشاريع التنموية)، الذي يموله الصندوق، سيركز على دعم المشروعات الإنتاجية في القطاع الزراعي، إلى جانب دوره المهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية من خلال إنشاء المراكز الطبية، ورفد قطاع التعليم بالمدارس الحديثة».

توفير الخدمات

من جانبه، قال الفلاحي إن برنامج «أم الإمارات» يجسد حرص دولة الإمارات على دعم جهود حكومة جزر القمر في توفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي يحتاجها السكان في البلاد.

وأضاف أن البرنامج يؤسس لمرحلة جديدة تدعم جهود الهلال الأحمر في جزر القمر، والتي تأتي بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، مؤكداً أن وجود الهيئة في جزر القمر، وتمويل العديد من المشروعات، يعكس الرسالة والدور الذي تضطلع به الإمارات في تقديم الخدمات الضرورية، وتنفيذ المشروعات التنموية التي يحتاجها السكان المحليون في الدول المحتاجة، كما يؤكد أهمية الانتشار الذي حققته الهيئة في تنفيذ المشروعات التي تخدم ملايين البشر في العالم.

المشروعات الـ7

يتضمن برنامج «أم الإمارات للمشاريع التنموية» في جزر القمر، مشروع إنشاء مركز تمكين الأسرة لحياكة الملابس، الذي تبلغ كلفته نحو 4.5 ملايين درهم، ويستفيد منه 90 ألف فرد، ومشروع السكن الطلابي الذي يخدم 500 طالب سنوياً، وتبلغ كلفته 10 ملايين درهم.

وبهدف تقديم خدمات طبية متميزة للأم والطفل، يضم البرنامج إنشاء مركزين للأمومة والطفولة مع مركز لغسيل الكلى بكلفة 13 مليون درهم، لتوفير الرعاية الطبية لأكثر من 260 ألف مريض سنوياً، كما يسهم البرنامج في دعم مشروع مركز غسيل الكلى، الذي يوفر العلاج لنحو 2500 مريض سنوياً، وتبلغ كلفته ثلاثة ملايين درهم، فضلاً عن مشروع الحقول الزراعة المنظمة وتربية المواشي الذي تبلغ كلفته 1.5 مليون درهم، ويعمل على إعالة 1200 أسرة.

ولدعم القطاع التعليمي، يسهم البرنامج في تمويل إنشاء مدرسة نموذجية قادرة على استيعاب 1000 طالب سنوياً، حيث تبلغ كلفة المشروع ثلاثة ملايين درهم.

• «الصندوق» وقّع اتفاقية تعاون مع «الهلال الأحمر الإماراتي» لتنفيذ البرنامج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news