«أرابتك» تكشف عن قبول محكمة دبي طلب إفلاسها

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «أرابتك» القابضة في إفصاح أرسلته إلى سوق دبي المالي أمس، بأن محكمة دبي قررت في 16 يونيو الجاري قبول طلب افتتاح اجراءات إفلاس الشركة وشركاتها التابعة.

وذكرت الشركة، أن المحكمة قررت تعيين أمناء إجراءات لكل شركة على استقلال، حيث كلفت كل أمين إجراءات بأن ينشر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لكل شركة وتحقيق ديونها وإيداع قائمة مع إعداد سجل بالدائنين والقيام بجميع الإجراءات، وفقا لأحكام قانون الإفلاس، وذلك خلال 35 يوما من تاريخ الإخطار بالتعيين.

وكانت المحكمة قررت افتتاح إجراءات الإفلاس لكل من شركة «أرابتك للإنشاءات - أبوظبي»، و«أرابتك للإنشاءات - دبي»، و«النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة - دبي»، و«أرابتك بريكاست - دبي»، و«صقر الإمارات الكهروميكانيكية - إيفيكو - أبوظبي»، و«صقر الإمارات الكهروميكانيكية - إيفيكو- دبي».

وبحسب الإفصاح الموقع من رئيس مجلس إدارة «أرابتيك»، وليد المقرب المهيري، كلفت المحكمة كل أمين بأن بإعداد تقرير مبدئي منفصل عن أموال الشركة يتضمن حصراً أموالها وموجوداتها وحقوقها لدى الغير، إضافة إلى حصر مديريها وأعضاء مجلس إدارتها والشركاء فيها خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب الإفلاس، فضلا عن رأيه حول إدارة أموال الشركة والمحافظة على قيمتها، على أن يودع التقرير المالي المبدئي خلال أسبوعين.

كما قررت المحكمة وقف جميع الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ ضد أموال الشركات إلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة أو مرور 10 أشهر على صدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس، على أن يقدم كل أمين طلبا مستقلا للمحكمة في شأن الفوائد التعاقدية أو القانونية.

وحددت المحكمة جلسة 26 يوليو 2021 لمتابعة الإجراءات، وكلفت رئيس مجموعة الأمناء بتنظيم اجتماع تمهيدي مع الأمناء والمحكمة خلال أسبوع ليعرض كل منهم خطة عمله.

يشار إلى أن شركة «أرابتك» أعلنت في 17 ديسمبر 2020 تقدمها بطلب للمحكمة لإشهار إفلاسها وبعض من شركاتها التابعة وتصفية أموالها.

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