«الطريق إلى إكسبو 2020».. شراكات مبتكرة للوصول إلى أسواق جديدة

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي سلسلة فيديوهات جديدة بعنوان «الطريق إلى إكسبو 2020»، تهدف إلى استعراض الطرق المؤثرة التي ستعتمدها لربط مجتمع الأعمال المحلي بنظيره العالمي، خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة 190 دولة، والعديد من شركات الأعمال، والمنظمات المتعددة الأطراف، والمؤسسات التعليمية، لتشكيل شراكات مبتكرة يمكنها الوصول إلى أسواق جديدة، والمساعدة في تحقيق تغيير عالمي هادف وقابل للقياس.

وأفادت «غرفة دبي»، شريك قطاع الأعمال الرسمي للمعرض المرتقب، بأنها ستلعب دوراً محورياً في تحفيز الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي، خلال الأشهر الستة للحدث الدولي، الذي سينطلق أول أكتوبر المقبل ويستمر حتى 31 مارس 2022.

استعدادات

وتركز سلسلة الفيديوهات الجديدة، على استعراض استعدادات مجتمع الأعمال في دبي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث تستضيف قادة مجتمع الأعمال والشركات العاملة في الدولة، الذين سيستعرضون أفكارهم وتوقعاتهم حول الحدث، إضافة إلى طبيعة مشاركتهم في الحدث العالمي الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتهدف السلسلة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع مجلة «إنتربرينور الشرق الأوسط»، مجلة الأعمال المتخصصة في المنطقة، إلى تجسيد الحيوية والمرونة التي يتمتع بها مجتمع الأعمال في إمارة دبي، بإضافة إلى الفرص غير المسبوقة التي سيوفرها «إكسبو 2020».

شريك استراتيجي

وبدأت السلسلة بمقابلة مع الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في «إكسبو 2020 دبي»، مرجان فريدوني، التي سلطت الضوء على الدور المهم الذي تلعبه «غرفة دبي» شريكاً استراتيجياً في هذا الحدث الضخم.

وقالت فريدوني إن «(إكسبو 2020 دبي) و(غرفة دبي) يعملان معاً على ربط مجتمعَي الأعمال المحلي والعالمي، بهدف التواصل وإيجاد حلول مبتكرة لتحفيز الشراكات العالمية والاستثمار الأجنبي في عالم ما بعد الجائحة».

دور جوهري

وأضافت فريدوني أن «الغرفة تلعب أيضاً دوراً جوهرياً في تطوير وتقديم أجندة متخصصة من برامج الأعمال ذات المستوى العالمي»، لافتة إلى التعاون مع البلدان المشاركة والشركاء على تصميم وتنظيم سلسلة من جلسات الأعمال، خلال الحدث الذي يستمر على مدى ستة أشهر.

وأشارت إلى أن العديد من تلك الجلسات، ستكون مرتبطة بقطاعات محددة تشكّل تحديات وفرصاً لكل من مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، فضلاً عن مشاركة الغرفة بتنظيم ثلاثة منتديات عالمية للأعمال، تتضمن «المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال»، و«المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية»، وللمرة الأولى المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان.

قفزة نوعية

من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي، حسن الهاشمي، إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع الأعمال في دبي قفزة نوعية مع استضافة الإمارة لـ«إكسبو 2020 دبي» الحدث الدولي، الذي يعد ركيزة أساسية في مسيرة عودة العالم للازدهار والتطور، في ظل الظروف العالمية الحالية، لافتاً إلى أن الحدث العالمي سيسلط الضوء على الإمكانات الاقتصادية لدولة الإمارات والأسواق التي تتمتع بفرص استثمارية.

وأضاف الهاشمي أن «(إكسبو 2020 دبي) يعد حدثاً عالمياً ضخماً يحتضن الإبداعات والابتكارات من مختلف أنحاء العالم، وهو ما سيسهم في توفير الحلول للتحديات الجديدة التي نتجت عن انتشار وباء (كوفيد-19)، ويساعد على تحضير قطاع الأعمال لمرحلة ما بعد الوباء».

بيئة مثالية

وأكد الهاشمي التزام «غرفة دبي» بتوفير بيئة مثالية للأعمال خلال «إكسبو 2020»، بحيث تقدم نموذجاً رائداً لكيفية تنظيم منتديات عالمية في أجواء آمنة وصحية في مرحلة ما بعد الوباء.

وقال: «نتطلع قدماً لإنهاء استعداداتنا لـ(إكسبو 2020 دبي)، وتوفير منصة متميزة لدعم نمو وتطور قطاع الأعمال المحلي والدولي».

مبادرة نوعية

تأتي سلسلة فيديوهات «الطريق إلى إكسبو 2020»، تحت مظلة مبادرة «منصة ملتقى الأعمال»، التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي، وتضاف إلى سلسلة المبادرات النوعية التي أطلقتها الغرفة لتعزيز وعي قطاع الأعمال بالمتغيرات في بيئة الأعمال.

عالم جديد

يدعو معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يتزامن مع عام الخمسين لدولة الإمارات، الزوار من شتى دول العالم إلى المشاركة في صنع عالم جديد، والمشاركة في احتفال بإبداع البشرية وابتكاراتها وتقدمها وثقافتها، على مدار ستة أشهر.

• استضافة قادة مجتمع الأعمال والشركات العاملة في الدولة لعرض أفكارهم وتوقعاتهم حول الحدث.

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