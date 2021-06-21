من أجنحة المعرض.. جناح الإمارات.. تعريف بثقافة الدولة ومستقبلها المشرق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يروي جناح دولة الإمارات في معرض «إكسبو 2020 دبي»، المصمم على شكل صقر يستعد للتحليق، قصة الدولة بوصفها مركزاً عالمياً، ورؤية قادتها لصنع مجتمع سلمي وتقدمي ذي خطط طموحة للمستقبل، مع التعريف بثقافة الدولة ومستقبلها المشرق.

ويتألف الجناح، الواقع في منطقة الفرص بالمعرض المرتقب، من أربعة طوابق، بإجمالي مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، تشمل مساحة مخصصة للضيافة في الطابق العلوي، ومعارض للثقافة والإنجازات الإماراتية.

وتعكس مكونات الجناح قيم الانفتاح والتواصل والتسامح، التي تتماشى مع الشعار الرئيس للمعرض (تواصل العقول وصنع المستقبل)، وتسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك مع المجتمع الدولي، بهدف الارتقاء بجودة الحياة من خلال التنمية المستدامة.

واستوحت شركة «كالترافا العالمية» تصميم الجناح من الصقر الذي يرمز إلى الشجاعة والقوة، كما يرمز إلى مدى ارتباط الإمارات ببقية العالم، وارتفاعها إلى آفاق جديدة من خلال مختلف الشراكات والعلاقات الدولية.

ويستخدم الهيكل المتقدم للجناح مزيجاً من تكنولوجيا البناء والبرامج الذكية عبر التصميم بأكمله، حيث إنه بفضل هذا الذكاء في التصميم والإبداع، يأتي الجناح كبناء ذكي للمستقبل.

يشار إلى أن الجناح، فاز بجائزة المشروع الذكي لعام 2018 في حفل جوائز MEC (الشرق الأوسط للاستشارات) عن تصميمه الرمزي والمستقبلي الذي يمثل وحدة الإمارات السبع.

• الجناح يتألف من 4 طوابق تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع.

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