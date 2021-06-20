"اتصالات" و"إريكسون" تتعاونان لإطلاق الجيل الخامس عالي النطاق تجارياً في الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" عن شراكتها مع "إريكسون" لإطلاق تقنية الموجات المليمترية (mmWave) في شبكة الهاتف المتحرك للجيل الخامس 5G تجارياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يساهم إطلاق الجيل الخامس عالي النطاق في تحقيق كفاءة اتصال عالية بسرعة تحميل 4.2 جيجابت بالثانية وزمن استجابة 8 ملي ثانية.

ومن خلال استثماراتها المتواصلة، تمكنت "اتصالات" من تشييد بنية تحتية متطورة لشبكة الجيل الخامس يمكنها أن توفر الأداء المتفوق لتكون أحد أهم أدوات التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولتحقيق التميز في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل أتمتة العمليات وإنترنت الأشياء.

ويستمد قطاع الاتصالات الدعم من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمثل المحفّز الرئيس لتسريع وتيرة التحول الرقمي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والتي تُعد من أوائل الجهات المشرعة في المنطقة في إتاحة نطاق الموجة المليمترية لاستخدامها في الجيل الخامس بدولة الإمارات.

وتوفر الموجة المليمترية للجيل الخامس تردد عالٍ وسعات اتصال كبيرة مما يجعلها ملائمة لشبكة النفاذ اللاسلكي الثابت (Fixed Wireless Access) ولتوصيل سرعات إنترنت عالية تماثل سرعات الألياف الضوئية ولكن لاسلكياً وذلك في ما يعرف بالميل الأخير، وهو البعد بين أجهزة المشتركين والمحطات المجاورة لهم. كما تعد هذه التقنية ذات فعالية كبيرة في المناطق المزدحمة مثل الملاعب، والمراكز التجارية، والمناسبات الضخمة التي تتطلب كثافة اتصال عالية، وهي تتضمن حزم للنطاق العريض متاحة لاستخدام شبكة الجيل الخامس بزمن استجابة منخفض.

وتعليقاً منه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "اتصالات" هيثم عبد الرزاق: "تحرص اتصالات على الحفاظ على مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات، ومواصلة دورها في توفير أفضل التجارب الرقمية للعملاء. وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجيتنا المتمثلة في ’قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات‘، وسعينا لتزويد المشتركين بسرعات اتصال عالية جداً بشبكة الجيل الخامس، حيث نتطلع إلى تطبيق هذه التقنية على نطاق أوسع في المستقبل القريب لتشمل كافة المشتركين."

وبدوره قال النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في "اتصالات المهندس سعيد الزرعوني": "تفتخر ’اتصالات‘ بإطلاق الموجة المليمترية في شبكة الهاتف المتحرك للجيل الخامس وبأن تصبح هذه التقنية جزءاً من البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع جهود ’اتصالات‘ الرامية إلى توفير أحدث الحلول التقنية وتسخيرها لخدمة المشتركين. وتأتي هذه الشراكة مع ’إريكسون‘ كعلامة فارقة في مسيرتنا لشبكة الجيل الخامس والتي ستدعم بشكل أكبر أتمتة العمليات وتلبي المتطلبات الهائلة على ترددات الاتصال الناجمة عن استخدام التقنيات المستقبلية والحلول المتطورة."

من جانبه، قال نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء الدوليين في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا ايكو نيلسون: "نتطلع إلى العمل مع ’اتصالات‘ ورفدها بالتقنيات الجديدة مثل حلول شبكة الجيل الخامس والإمكانات التي يمكن أن تقدمها للمشتركين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استخدامها مع الحلول الأخرى المتوفرة مثل النفاذ اللاسلكي الثابت، يمكن للموجات المليمترية أن تلبي الاحتياجات المتزايدة للاتصال عالي الجودة في العديد من الاستخدامات المتطورة بدءاً من بث المحتوى والألعاب على الإنترنت بتقنية الواقع المعزّز والافتراضي، ومروراً بغيرها من الاستخدامات مثل إنترنت الأشياء والمصانع الذكية."

ويركّز توحيد المعايير لشبكة الجيل الخامس على متطلبات محددة لتوفير سبل الاتصال للخدمات المتطورة مثل حزم النطاقات المتقدمة للهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة لبث المحتوى والألعاب على الإنترنت بالوقت المباشر، حيث تتطلب هذه الخدمات وفرة الاتصال وكفاءته ضمن زمن استجابة منخفض.

وبهذا الصدد، تمت توسعة حزم الترددات اللاسلكية لشبكة الجيل الخامس لتلبية متطلبات وأداء شبكات الهاتف المتحرك، وأصبحت الآن تضم كافة حزم الترددات اللاسلكية التي كانت تشغلها سابقاً شبكة الجيل الرابع 4G، بالإضافة إلى المزيد من الترددات لغاية 6 جيجاهرتز (Sub-6)، والنطاق العالي للموجة المليمترية لأعلى من 24 جيجاهرتز. وستشمل الخطوة التالية من توسعة شبكة الجيل الخامس 5G إمكانية استفادة قطاع الأعمال من كافة المزايا المتطورة للاتصال المتحرك، ومرونة الاتصال، وموثوقيته، ضمن أعلى معايير الحماية. وستساهم هذه الخطوة في تسخير التقنيات الناشئة لتطوير مختلف القطاعات في الإمارات بما في ذلك منظومة القيادة الذاتية، والمصانع الآلية، وأتمتة العمليات بواسطة الروبوتات، والواقع الافتراضي والمعزّز، وغيرها.

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