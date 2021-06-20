«جافزا»: 12% نمواً في قاعدة متعاملي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجلت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، ضمن محفظة «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، نمواً بنسبة 12% في قاعدة المتعاملين معها في قطاع الرعاية الصحية والمستحضرات الدوائية بين عامي 2019-2020.

وأفادت «جافزا» في بيان لها أمس، بأن قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية يعتبر من أهم القطاعات المساهمة فيها، وإحدى الركائز الاقتصادية في المنطقة الحرة، لافتة إلى أنه يمتد على مساحة تبلغ نحو 170 كيلومتراً مربعاً، ويضم حالياً 174 شركة من 41 دولة، توفر فرص عمل لنحو 1100 موظف.

وأشارت «جافزا» إلى بلوغ حجم تجارة القطاع لديها في عام 2019 نحو 25 ألف طن متري، تصل قيمتها إلى نحو 900 مليون درهم.

تواصل سلس

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات» و«جافزا»، عبدالله بن دميثان، إن الطفرة المفاجئة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية في «جافزا» سلطت الضوء على الكفاءات الرئيسة للقطاع في الشرق الأوسط، والتواصل السلس الذي توفره «موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات» لأكثر من 3.5 مليارات مستهلك، من خلال مركزها اللوجستي عالي الكفاءة في جبل علي، والذي يضم «جافزا» و«ميناء جبل علي».

وأضاف: «أسهم مركزنا التجاري واللوجستي في تسريع توزيع الإمدادات الطبية الخاصة بمكافحة جائحة (كوفيد-19) حول العالم، ولعب دوراً رئيساً ضمن مبادرة دبي التي أطلقت في يناير 2021 (التحالف اللوجستي لتوزيع اللقاحات). وكمُمكِّن عالمي رائد للتجارة الذكية، حرصت (موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات)، على ضمان كفاءة واعتمادية سلسلة الإمداد رغم التقلبات التي تشهدها السوق».

التصنيع المحلي

ووفقاً للبيان، تُعد «جافزا» المنطقة الحرة الوحيدة التي لديها القدرة على دعم التصنيع المحلي لقطاع الرعاية الصحية والأدوية، إذ تمتلك منشآت مخصصة لتخزين المواد اللازمة لحملات لقاح «كوفيد-19». كما يسهم ميناء جبل علي في دعم تجارة الأدوية بما لديه من مستودعات يمكن التحكم في درجة حرارتها، إضافة إلى أنه مجهز بأكثر من 10 آلاف نقطة لتشغيل الحاويات المبردة موزعة عبر محطاته. وتقدم «جافزا» العديد من الحوافز التي تشمل توفير مستودعات عند الطلب بعقود إيجار قصيرة الأجل، وخيارات تخزين متعددة، فضلاً عن أنه لا يتم فرض ضريبة قيمة مضافة أو رسوم جمركية. كما تساعد خدمات النقل الفعالة من حيث التكلفة في تسريع عمليات التسليم بما يعود بالفائدة على الشركات التي تعمل في جبل علي.

يُذكر أن «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» و«جافزا» تشاركان في معرض الصحة العربي 2021 المتخصص في مجال المعدات الطبية في الشرق الأوسط. وستطلق مشاركتهما في المعرض آفاقاً جديدة للنمو بالنسبة للشركات في هذا القطاع، الأمر الذي يشكل قيمة مضافة لاقتصاد دولة الإمارات.

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