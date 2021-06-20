«ديوا» تعتزم إطلاق قمرين اصطناعيين تزامناً مع «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مشاركتها بجناح كبير في «إكسبو 2020 دبي»، يتميز بتصميم عصري ينسجم مع دور الهيئة كشريك الطاقة المستدامة الرسمي للمعرض، الذي سيتم تنظيمه للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، تحت شعار «تَواصُل العقول وصُنع المستقبل»، لافتة إلى أنها تعرض في جناحها أبرز مشروعاتها ومبادراتها المبتكرة.

وأكدت الهيئة في بيان لها أنها ستطلق قمرين اصطناعيين تزامناً مع «إكسبو 2020 دبي»، متخصصين في «الاتصالات» و«الاستشعار عن بعد»، لمراقبة أداء وكفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

مشروعات ومبادرات

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «نبذل أقصى جهودنا لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تنظيم أفضل دورة في تاريخ معرض (إكسبو)».

وأضاف أن جناح الهيئة في «إكسبو 2020 دبي» يوفر تجربة فريدة للزائرين، إذ يسلط الضوء على مشروعات ومبادرات الهيئة المبتكرة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي تنسجم أهدافها مع مبادرة «دبي 10X» التي تهدف إلى تطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات عبر الابتكار الحكومي.

الطاقة الشمسية

ويسلّط جناح الهيئة في «إكسبو 2020 دبي»، الضوء على «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعتبر أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بقدرة إنتاجية ستبلغ 5000 ميغاواط بحلول عام 2030.

وسيسهم المجمّع عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، فيما تبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية في المجمع حالياً 1013 ميغاواط، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية.

ولدى الهيئة 1850 ميغاواط «قيد التنفيذ» بتقنيتي الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، مع مراحل أخرى مستقبلية للوصول إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030.

«ديوا الرقمية»

وتهدف «ديوا الرقمية» الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي لأن تصبح الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية. وتركز «ديوا الرقمية» على أربعة محاور هي: الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية.

مسابقة عالمية

وكشفت الهيئة أنها خصصت ضمن جناحها في المعرض منصة للمسابقة العالمية للجامعات لتصميم البيوت المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط»، التي تنظمها الهيئة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين الهيئة والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأميركية.

وستستعرض الهيئة نماذج للبيوت التي تشارك بها الفرق الجامعية في الدورة الثانية من المسابقة التي ستعقد بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى المنزل الذكي والمستدام الذي حقق المركز الأول في الدورة الأولى من المسابقة التي نظمتها الهيئة عام 2018 وصممه فريق جامعة «فيرجينيا تك» الأميركية.

تلفريك «قمة دبي»

وأشارت الهيئة إلى تنفيذها مشروعين آخرين في منطقة «حتا» هما «قمة دبي» و«شلالات حتا المستدامة». ويتضمن مشروع «قمة دبي» إنشاء تلفريك بطول 5.4 كيلومترات لنقل السياح من منطقة «سد حتا» إلى قمة «أم النسور» في منطقة حتا، أعلى قمة طبيعية في إمارة دبي بارتفاع يصل إلى 1300 متر عن مستوى سطح البحر.

وأوضحت الهيئة أنه تم اختيار مسار التلفريك، بحيث يمر فوق بحيرة سد حتا وبحيرة السد العلوي لمشروع المحطة الكهرومائية، مروراً بالسلسلة الجبلية إلى أن يصل إلى قمة «أم النسور».

«شلالات حتا المستدامة»

أما مشروع «شلالات حتا المستدامة»، فيشمل استغلال المنحدر للسد العلوي، واستخدامه كشلال طبيعي، واستحداث مجرى مياه بمحاذاة مواقف السيارات أسفل السد، وتطوير المنطقة وتحويلها إلى مساحات ترفيهية ومقاهٍ ومطاعم، بحيث يمكن تجميع تلك المياه بنهاية المجرى، وإعادة تدويرها وضخها إلى الجزء العلوي للمنحدر، إضافة إلى تربية الأسماك في مجرى المياه.

برنامج «سبيس دي»

وتستعرض الهيئة كذلك برنامجها للفضاء «سبيس دي»، الذي يهدف إلى بناء قدرات الهيئة وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الإحلالية في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية، وتقنيات مراقبة الأرض.

وأكدت الهيئة أنها ستطلق قمرين اصطناعيين تزامناً مع «إكسبو 2020 دبي»، متخصصين في الاتصالات والاستشعار عن بعد، لمراقبة أداء وكفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، من خلال كاميرات خاصة موجودة على القمر الاصطناعي الرئيس، ودراسة تأثير الظواهر الجوية وتغير المناخ على البنية التحتية للطاقة وإمداداتها، ما يعزز اعتمادية الإمدادات واستدامة الموارد.

«الشراع».. أذكى مبنى صفري الطاقة

من المنتظر أن يتضمن جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في «إكسبو 2020 دبي»، نموذجاً للمبنى الرئيس الجديد للهيئة الذي يحمل اسم «الشراع»، والذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.

وتم تصميم المبنى للحصول على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED» ومعايير نظام «WELL» الفضي العالمي للمباني الخضراء.

وسيتصل المبنى الجديد بشكل مباشر بـ«مترو دبي»، وسيستخدم تقنيات «إنترنت الأشياء»، والبيانات الكبيرة والمفتوحة، والذكاء الاصطناعي، وأحدث وسائل إدارة المباني الذكية.

المحطة الكهرومائية في حتا

ذكرت «ديوا» أن من بين المشروعات المبتكرة التي تنفذها، محطة لتوليد الكهرباء بتقنية «الضخ والتخزين»، بقدرة 250 ميغاواط في منطقة «حتا»، لافتة إلى أن هذه المحطة تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتصل سعتها التخزينية إلى 1500 ميغاواط/ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، وباستثمارات تبلغ نحو مليار و421 مليون درهم.

وستعتمد المحطة في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي يجري إنشاؤه في المنطقة الجبلية، في وقت ستقوم توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة المنتجة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بالعمل بطريقة عكسية، لضخ المياه من السد السفلي إلى السد العلوي، فيما سيتم تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء وتزويد شبكة الهيئة بها من خلال الاستفادة من قوة اندفاع المياه المنحدرة من السد العلوي إلى «السفلي».

الهيدروجين الأخضر

تسلط الهيئة ضمن جناحها الضوء على مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي و«إكسبو 2020 دبي»، وشركة «سيمنس للطاقة»، في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتم بناء المحطة التجريبية لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية، ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين، بما في ذلك التنقل والاستخدامات الصناعية.

الاقتصاد الأخضر

ذكرت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تخصص ضمن جناحها في المعرض منصة خاصة بالمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أكتوبر 2016، خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، وتهدف إلى تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجيتها وخططها الخضراء.

• «ديوا الرقمية» تركز على الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية.

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