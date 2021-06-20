تسجيل 270 حساباً جديداً لشركات «حرة عجمان» في «المشرق»

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أعلنت منطقة عجمان الحرة أمس، عن تسجيل 270 حساباً مصرفياً جديداً للشركات المرخصة من قبلها لدى بنك المشرق منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، والتي تتيح حزمة متكاملة من الميزات التفضيلية لتشجيع شركات المنطقة الحرة على فتح الحسابات المصرفية في «المشرق».

وقال المدير العام لمنطقة عجمان الحرة، المهندس علي السويدي، إن هذه الشراكات مهمة لكونها تسهل وتسرع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات، وتتيح لها استيفاء جزء مهم من المتطلبات التنظيمية لتأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في دولة الإمارات، فضلاً عن توافر مرونة أكبر في التعاملات المصرفية بالاستفادة من الخدمات عالية الجودة التي تتفرد بها المنظومة المصرفية المحلية.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة مع بنك المشرق، تهدف إلى توفير مجموعة من العروض والميزات الحصرية للشركات ومجتمع الأعمال ضمن المنطقة الحرة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة، تعكس حرص «حرة عجمان» على تقديم خدمات متميزة لشركائها والمستثمرين، حيث تتيح لهم الأولوية في التعاملات المصرفية والسرعة في الحصول على الخدمات في إطار التعاون مع البنك.

وأكد السويدي، أن «منطقة عجمان الحرة، ستواصل المضي قدماً في توفير أشكال الدعم للمستثمرين والشركات وإتاحة بيئة مُثلى للاستثمار ومزاولة الأعمال، إضافة إلى تعزيز تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال المحلية من خلال زيادة القيمة المضافة لخدامتنا، وتوسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية ضمن مُختلف القطاعات».

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