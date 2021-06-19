مركز ابتكار «ديوا» يواصل إعداد متخصصين في الطاقة المتجددة

المصدر: دبي ■ وام

قدّم مركز الابتكار التابع لـ«هيئة كهرباء ومياه دبي»، ندوتين تفاعليتين افتراضيتين ضمن برنامج «تنمية القيادات الطلابية» التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والذي يهدف إلى إعداد جيل المستقبل من المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن مركز الابتكار التابع للهيئة في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» يعزّز جهودنا لدعم الابتكار والإبداع في الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع مستوى الوعي بالاستدامة، وصقل القدرات الوطنية، وتعزيز تنافسية الأعمال في هذا القطاع الواعد. ولفت الطاير إلى أن المركز يسهم أيضاً في تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتمكين الشباب وإشراكهم في عملية البناء والتطوير، واستشراف وصناعة المستقبل، مؤكداً أن الهيئة تتبنى استراتيجية متكاملة لتأهيل الشباب للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، إيماناً منها بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل وحجر الأساس في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً.

بدوره، أكد النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد سلمان، أهمية تضافر الجهود لاستثمار طاقات الشباب، وترسيخ دورهم في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسخير الابتكارات وأحدث التقنيات لتحقيقها.

وأضاف أن مركز الابتكار يعمل على بناء تعاون قوي مع المدارس والجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية في مجالات ابتكارات الطاقة النظيفة.

من جانبها، قالت مديرة إدارة مركز الابتكار، الدكتورة عائشة النعيمي، إن المركز يسعى إلى صقل وتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، من خلال تبادل المعارف وتطوير المهارات والخبرات، وتوفير تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات تلك الطاقة.

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