«مناولة» تنال شهادة تدقيق السلامة للعمليات الأرضية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة مطارات أبوظبي، عن حصول شركة «مناولة» للخدمات الأرضية في مطارات أبوظبي، على شهادة تدقيق السلامة للعمليات الأرضية (ISAGO) من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، تقديراً لالتزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة في مختلف عملياتها التشغيلية.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذا الإنجاز يأتي بعد استكمال إجراءات التدقيق الشامل على أنظمة الإدارة والسلامة لشركة «مناولة» في مقرها بأبوظبي بنجاح، والتحقق من عمليات المناولة الأرضية في مطار العين الدولي.

وقال المدير العام لشركة مناولة للخدمات الأرضية، يوسف الحمادي، إن «مناولة» تحرص على تطبيق معايير سلامة عالمية المستوى، وتواصل الاستثمار في مجالات التدريب، وتوظيف التقنيات الجديدة، للارتقاء بكفاءة جميع عملياتها إلى أعلى المستويات، مؤكداً أن الحصول على هذه الشهادة يؤكد التزام «مناولة» بأعلى مستويات السلامة والأمان في جميع عملياتها في مطار العين الدولي.

وتُعد الشهادة معياراً عالمياً للإشراف على عمل مزودي الخدمات الأرضية في المطارات وتدقيقه، وهي الجزء المكمل للبرنامج العالمي المرموق لتدقيق السلامة التشغيلية، المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، لتقييم الإدارة التشغيلية وأنظمة التحكم لدى شركات الطيران.

ويهدف تطبيق معايير تدقيق السلامة للعمليات الأرضية إلى التعامل مع المخاطر التي تهدد سلامة العمليات الأرضية، ومعالجة تكاليف حوادثها.

يشار إلى أن «مطارات أبوظبي» هي إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» ADQ، التي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسة ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

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