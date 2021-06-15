«مجموعة الإمارات» توفر 75 دورة إلكترونية في مجال الطيران والأمن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات و«أكاديمية جي إم آر للطيران» الهندية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون من أجل تطوير وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والخبرات في أمن الطيران.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الجانبين الرائدين في مجال التدريب بقطاع الطيران سيوفران، وفقاً للمذكرة بشكل مشترك، أكثر من 75 دورة عبر الإنترنت في مجال الطيران والأمن، تشمل شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، لآلاف المهنيين في الهند، وكذلك في مناطق الشرق الأوسط وآسيا.

وتهدف المذكرة إلى تثقيف وتدريب موظفي أمن الطيران على تخطيط وتنسيق وتنفيذ مجموعة واسعة من تدابير أمن المطارات وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية، لمواجهة التحديات الجديدة والناشئة التي تواجهها الصناعة، وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرات مهمة أوسع نطاقاً لدعم العودة الآمنة للتنقل والسفر الجوي عبر مختلف مناطق العالم.

وتحدد مذكرة التفاهم أيضاً التزامات الطرفين بتوفير التدريب والتعليم والتطوير في مجال الطيران والأمن السيبراني والأمن العام.

وقال رئيس أمن مجموعة الإمارات، الدكتور عبدالله الهاشمي: «تتمثل رؤيتنا في تعزيز مجتمع الطيران العالمي من خلال تزويد المتخصصين في أمن الطيران المدني بالتعليم والتدريب الشامل والمتطور».

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