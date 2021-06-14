مقر «غرفة دبي».. أكثر المباني الخضراء كفاءة في المنطقة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أضافت غرفة تجارة وصناعة دبي، إنجازاً جديداً إلى لائحة إنجازاتها بحصولها على جائزة «الريادة في منطقة الشرق الأوسط»، المقدمة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء (USGBC) لعام 2021، خلال حفل افتراضي أقيم أخيراً، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في إنشاء وإدارة مبانٍ مستدامة وصحية وصديقة للبيئة.

وذكرت الغرفة في بيان أمس، أن فوزها بالجائزة جاء عن مقرها الرئيس، حيث يعتبر أحد أكثر المباني الخضراء كفاءة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها حصلت على الفئة البلاتينية في اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Platinum) ثلاث مرات على مدى السنوات الـ15 الماضية، مما يعكس التزام الغرفة بالبيئة والاستدامة والممارسات المسؤولة.

وقال المدير العام لـ«غرفة دبي»، حمد بوعميم، إن «الإنجاز الجديد يعكس جهودنا والتزامنا الكامل تجاه الاستدامة والتحول إلى نموذجٍ يحتذى لمجتمع الأعمال».

وأضاف أن مبنى المقر الرئيس للغرفة، هو أحد المباني الأولى في المنطقة التي تم اعتمادها بموجب (LEED EB O+M)، تليها شهادات الفئة البلاتينية في اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Platinum).

وبين بوعميم أن توسعة مبنى الغرفة الجديد تم تشييده وتصميمه ليحصل على شهادة الفئة البلاتينية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة «لييد» (LEED Platinum)، حيث سيستخدم المبنى أنظمة الطاقة الشمسية و«توربينات» الرياح لتوليد الطاقة الخاصة به، لافتاً إلى أن مواقف المبنى الجديد تم تصميمها وفق شهادة اعتماد «المواقف الذكية»، والتي تعتبر الاعتماد العالمي الوحيد الذي يحدد ويقيس ويعترف بالمواقف المستدامة ذات الأداء العالي.

من جهته، قال الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأميركي للمباني الخضراء، ماهيش رامانوجام: «يمثل الفائزون بجائزة (الريادة في منطقة الشرق الأوسط)، المقدمة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء لعام 2021، أفضل مؤسسات الأعضاء في المجلس والبالغ عددها 10 آلاف عضو».

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